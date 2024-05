Citroen e-C3 (elettrica) in offerta: si parte da 49 euro al mese con l'allestimento You

La sfida per rendere la mobilità elettrica più accessibile è al centro dell'attenzione dei principali produttori automobilistici, e in questo contesto, spicca l'iniziativa di Citroen. La casa automobilistica offre la possibilità di guidare la e-C3 con un canone mensile accessibile a partire da soli 49 euro, seppur con un considerevole anticipo richiesto.

L'offerta si articola su due allestimenti distinti: la versione base "You", che si propone come punto d'ingresso al mondo della elettricità firmata Citroen al prezzo di 23.900 euro, e la più completa versione "Max", top di gamma con un prezzo di partenza di 28.400 euro.

Attraverso il leasing offerto da Stellantis Financial Services, il canone mensile per la e-C3 versione "You" è fissato a 49 euro al mese. Le condizioni del leasing prevedono una durata di 36 mesi, con un anticipo iniziale di 6.300 euro seguito da 35 canoni mensili. Questi canoni includono il costo della Wallbox e le spese di gestione. Il limite chilometrico è stabilito a 30.000 km, con un sovrapprezzo di 0,06 euro per chilometro aggiuntivo in caso di restituzione del veicolo al termine del contratto. Il valore di riscatto è fissato a 12.267 euro, con un TAN fisso al 3,3% e un TAEG al 4,94%.

Dettagli finanziamento:

Importo totale del credito € 12.273

Anticipo € 6.300

Durata/Numero rate finanziamento 35 mesi - 35 rate

Importo rata € 49

Maxi rata o valore futuro garantito € 12.267

Tan 3,3% - Taeg 4,94%

Interessi € 995

Istituto finanziario Stellantis Financial Services Italia

Chilometraggio massimo km 30.000

Le condizioni per la versione più completa, la "Max", sono simili, con un canone mensile di 99 euro. L'anticipo è leggermente inferiore, a 5.924 euro, seguito da 35 canoni mensili. Anche in questo caso, il limite chilometrico è di 30.000 km, con le stesse condizioni di sovrapprezzo in caso di chilometraggio superiore e un valore di riscatto di 15.846 euro. Il TAN fisso è del 3,3%, con un TAEG al 4,53%. L'offerta include una stazione di ricarica WallBox da 2,3 kW, ma non copre i costi di installazione e altri eventuali aggiornamenti dell'impianto.

L'offerta è valida fino a fine mese e richiede la rottamazione di un veicolo di categoria M1.

Dettagli finanziamento:

Importo totale del credito € 17.149

Anticipo € 5.924

Durata/Numero rate finanziamento 35 mesi - 35 rate

Importo rata € 99

Maxi rata o valore futuro garantito € 15.846

Tan 3,3% - Taeg 4,53%

Interessi € 1.338

Istituto finanziario Stellantis Financial Services Italia

Chilometraggio massimo km 30.000

La Citroen e-C3 si distingue come una delle prime vere vetture elettriche "popolari", con un prezzo di partenza di 23.900 euro. Sul fronte delle prestazioni, è equipaggiata con un motore da 83 kW (113 CV), che le consente di raggiungere i 100 km/h in meno di 11 secondi e una velocità massima di 135 km/h. Grazie alla batteria LFP da 44 kWh, l'autonomia, in fase di omologazione, è stimata sui 320 km nel ciclo WLTP.