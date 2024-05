Tastiera gaming Asus ROG, qualità massima a PREZZO SCONTATO (-18%)

Asus ROG Strix Flare II è una tastiera gaming meccanica è progettata per i giocatori che cercano reattività istantanea e comfort duraturo. Con gli switch ROG NX Rossi per una digitazione fluida e veloce, una frequenza di polling di 8000Hz per tempi di risposta ridotti e l'illuminazione Aura Sync RGB per personalizzare il vostro setup, è la tastiera perfetta per portare la vostra esperienza di gioco a un livello successivo. Il poggiapolsi magnetico removibile aggiunge un ulteriore livello di comfort per sessioni prolungate. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 18% potete acquistarla per 155,99€ anziché 189,90€!

ASUS ROG Strix Flare II, chi dovrebbe acquistarla?

La Asus ROG Strix Flare II è una tastiera meccanica gaming di alta qualità, progettata per offrire un'esperienza di gioco superiore, ed è particolarmente indicata per i gamer appassionati e per chi è alla ricerca di precisione e velocità nella risposta dei comandi. Con una frequenza di polling di 8000 Hz, questa tastiera promette una risposta quasi istantanea, riducendo il tempo di risposta a soli 0,125 ms, un dettaglio che fa la differenza nei momenti di gioco intensi. Gli switch meccanici ROG NX Rossi sono ideali per chi predilige un'azione lineare e veloce, garantendo pressioni dei tasti fluide e immediate.

Il sistema di illuminazione Aura Sync RGB e la possibilità di personalizzazione attraverso Armory Crate rendono l'Asus ROG Strix Flare II un pezzo da collezione anche per gli appassionati che amano personalizzare il proprio setup gaming. Il comfort è assicurato dal poggiapolsi magnetico staccabile, pensato per supportare lunghe sessioni di gioco senza affaticare il polso.

Oggi, la tastiera meccanica Asus ROG Strix Flare II è disponibile a 155,99€ grazie a uno sconto del 18% sul prezzo originale di 189,90€, una proposta interessante soprattutto se si considera la sua qualità costruttiva e le funzionalità avanzate che offre. Gli switch meccanici ROG NX Rossi, combinati con la possibilità di una personalizzazione profonda grazie all'illuminazione Aura Sync RGB, rendono questa tastiera un acquisto consigliato per i giocatori che cercano prestazioni elevate e uno stile unico.

