ASUS ROG Strix RTX 4080 SUPER, cosa offre una custom top di gamma? | Test & Recensione

Dopo la recensione della Founders Edition (che trovate a questo indirizzo), tocca alla ASUS ROG Strix RTX 4080 SUPER, personalizzazione top di gamma della nuova GPU di casa NVIDIA. Non ci sono particolari novità sulla personalizzazione, che è praticamente identica a quella vista sulla RTX 4080; ciò che cambia è il prezzo, che riflette (almeno in parte) il taglio fatto da NVIDIA. La nuova ASUS ROG Strix RTX 4080 SUPER costa 1499 euro, circa 130€ in meno rispetto al prezzo attuale della medesima RTX 4080, che al momento è disponibile a 1629€.

Design e specifiche tecniche

L’ASUS ROG Strix RTX 4080 SUPER si presenta con un design che salta decisamente all’occhio: l’ampio dissipatore ha una copertura nera, su cui spiccano degli inserti rossi, blu e grigi, con effetto metallizzato. Il backplate presenta una grande scritta ROG e il logo Republic of Gamers in rilievo sull’apertura dedicata allo Screen Cooling: il dissipatore è più lungo del PCB e l’ultima ventola soffia aria attraverso l’apertura nel backplate, così da migliorare il raffreddamento.

Non mancano i LED RGB, presenti sulla parte superiore nella scritta “Republic of Gamers” e su tutta la parte posteriore, dove sono presenti anche due connettori 4 pin aggiuntivi per le ventole.

Per il raffreddamento ASUS ha inserito tre ventole Axial-Tech da 104 mm, con quella centrale che ruota in senso contrario per ridurre rumorosità e turbolenza; presente anche la tecnologia 0dB, che ferma completamente le ventole sotto i 54°C per la massima silenziosità. Il dissipatore è decisamente grande, così come la scheda: è lunga 357,6 mm e occupa 3,5 slot, una delle più grandi tra quelle in commercio.

A livello di caratteristiche tecniche, le differenze con la RTX 4080 SUPER riguardano principalmente le frequenze: in boost la scheda arriva fino a 2670MHz, 120MHz in più rispetto alla Founders Edition. Le restanti specifiche non cambiano: a bordo troviamo una GPU AD103 con 10.240 CUDA core, 80 RT core e 320 Tensor Core, 16GB di memoria GDDR6X a 23 Gbps su un bus 256 bit e TGP di 320 watt.

ASUS ROG Strix RTX 4080 SUPER RTX 4080 SUPER GPU AD103 AD103 CUDA Core 10240 10240 RT Core 80 (3° generazione) 80 (3° generazione) Tensor Core 320 (4° generazione) 320 (4° generazione) Frequenza (base / boost) 2295 / 2670 MHz 2295 / 2550 MHz Cache L2 64 MB 64 MB VRAM 16GB GDDR6X 16GB GDDR6X Bus di memoria 256-bit 256-bit Velocità memoria 23 Gbps 23 Gbps TGP 320 watt 320 watt Prezzo di lancio 1499 euro 1129 euro

In termini di uscite video, la ASUS ROG Strix RTX 4080 SUPER offre tre DisplayPort 1.4 e due HDMI 2.1, una in più della Founders Edition. L’alimentazione è affidata al connettore 12VHPWR, ma in confezione è presente l’adattatore per usare i classici cavi 8 pin PCIe. La scheda offre anche un doppio BIOS, che permette di scegliere tra Performance Mode e Quiet Mode (indicate come P Mode e Q Mode), in base alla necessità di maggiori prestazioni in raffreddamento o più silenziosità.

Prestazioni

Per eseguire i test ho usato il classico gruppo di benchmark, composto da un misto di giochi e software di creazione contenuti. Ho testato la scheda su una piattaforma di prova con AMD Ryzen 7 7800X3D, installato su una scheda madre X670E e abbinato a 64GB di RAM Corsair Dominator Titanium certificate AMD EXPO e a un dissipatore Corsair iCUE H150i Elite LCD Capellix.

Per l’alimentazione mi sono affidato a un ASUS ROG Thor 850W Platinum II, alimentatore di ottima qualità che supporta senza problemi la ASUS ROG Strix RTX 4080 SUPER. È completamente modulare, con tecnologia 0dB che ferma la ventola quando il carico è leggero, certificazioni 80 PLUS Platinum e Cybenetics Lambda A++ che ne certifica la silenziosità, LED RGB personalizzabili e display OLED che mostra in tempo reale la potenza assorbita. ASUS offre anche un comodo sito per calcolare la potenza dell’alimentatore necessaria per la vostra configurazione, nel caso in cui aveste dei dubbi.

Passando ai test, vediamo che non ci sono molte differenze rispetto a quanto raccontato nella recensione del modello Founders Edition: la ASUS ROG Strix RTX 4080 SUPER performa praticamente come una RTX 4080, facendo registrare un incremento percentuale medio inferiore al 2%. In rasterizzazione classica, alla massima risoluzione è più lenta della Radeon RX 7900 XTX del 5% circa.

In 1440p ritroviamo lo stesso scenario: la ASUS ROG Strix RTX 4080 SUPER è veloce tanto quanto la RTX 4080, mentre è leggermente più lenta della Radeon RX 7900 XTX.

Benchmark con ray tracing e DLSS / FSR

Per I benchmark con ray tracing e DLSS / FSR uso la versione più recente dell’upscaler implementata in ogni gioco, indicandola nel rispettivo grafico. Si tratta di un’indicazione utile specialmente per capire quando viene usata la frame generation, presente in DLSS 3 e FSR 3.

Anche in ray tracing vediamo che non ci sono differenze tra RTX 4080 SUPER e RTX 4080, che assicurano le stesse prestazioni sia in 4K che in Quad HD (trovate i grafici qui sotto). Come mi aspettavo, la Radeon RX 7900 XTX non brilla in questi benchmark, rimanendo molto indietro rispetto alla RTX 4080 SUPER, avvantaggiata dal DLSS 3 in diversi dei titoli provati.

Benchmark in creazione di contenuti

Faccio qualche test in creazione di contenuti per valutare le prestazioni al di fuori del gaming, usando Blender Benchmark, DaVinci Resolve 18 e ON1 Resize AI 2023, che mi permettono di capire come performano le schede in rendering, upscaling con intelligenza artificiale ed encoding video.

Anche in questi test la RTX 4080 SUPER è veloce quanto una RTX 4080, assicurando le stesse prestazioni delle altre schede NVIDIA nei test di encoding video di DaVinci Resolve 18, sia con codec AV1 che H.265.

Consumi e temperatura

Per misurare consumi e temperatura in modo da rispecchiare quanto più possibile un uso reale, uso un loop del benchmark di Cyberpunk 2077 in 4K con ray tracing e DLSS (FSR nel caso di schede AMD) e registro i valori medi raggiunti, così da avere un’idea di quanto la scheda scalda e consuma durate l’uso tipico.

Vale la pena comunque far notare che si tratta di un benchmark impegnativo che mette le GPU a dura prova, specialmente quelle di fascia più bassa non pensate per il 4K; se giocherete a risoluzione inferiore, potrete aspettarvi consumi più contenuti.

La ASUS ROG Strix RTX 4080 SUPER fa registrare un valore medio di 307 watt, praticamente identico a quello della RTX 4080, che nella personalizzazione Gigabyte Gaming OC (usata per questi test) arriva a 311 watt. La Radeon RX 7900 XTX ha invece qualche problema di efficienza, arrivano a 344 watt.

La personalizzazione targata ASUS brilla nel raffreddamento, riuscendo a tenere sotto controllo senza problemi le temperature: la scheda non va oltre i 53°C, ben 5°C in meno rispetto al modello Founders Edition. La Radeon RX 7900 XTX sale fino a 71°C, ma sappiamo che il design Reference di AMD non è efficace tanto queste soluzioni, anche perché molto più compatto.

Verdetto

Come scritto anche nella recensione della Founders Edition, la nuova RTX 4080 SUPER è in buona sostanza una RTX 4080 con un prezzo più basso. Offre le stesse prestazioni del modello “liscio” e di conseguenza valgono le stesse considerazioni: offre ottime prestazioni anche in 4K, dove in rasterizzazione rimane poco sotto i 60 FPS solo in Cyberpunk 2077, mentre non ha alcun problema in ray tracing grazie al DLSS 3.

Nell’eterna sfida con AMD, vediamo che la Radeon RX 7900 XTX è più veloce in rasterizzazione classica, ma la RTX 4080 SUPER è nettamente migliore in ray tracing e più efficiente. In breve, la RTX 4080 SUPER è la scheda giusta per chi vuole giocare in 4K ray tracing a dettagli massimi, mentre chi è interessato unicamente alla rasterizzazione può optare per la Radeon RX 7900 XTX, che ha uno spunto in più sia in 4K che in 1440p.

Questa ASUS ROG Strix si conferma una personalizzazione di altissimo livello, con un design iconico e un sistema di raffreddamento eccezionale, capace di tenere la scheda sotto i 53°C anche nelle situazioni di gioco più intense. È senza dubbio una delle migliori sul mercato, ideale per chi vuole il massimo dalla propria scheda video e non è disposto a scendere a compromessi.

Certo, come tutti le personalizzazioni top di gamma, costa: la buona notizia è che il taglio di prezzo si riflette anche sulle custom. Questa ASUS ROG Strix RTX 4080 SUPER costa 1499€, circa 130€ in meno rispetto al prezzo attuale del modello RTX 4080, che costa 1629€. Si tratta di circa 300 euro in più rispetto alla Founders Edition (e ai modelli MSRP), non pochi, ma che vi permettono di accedere a una scheda con un raffreddamento più performante, più silenziosa e più bella, se incontra il vostro gusto personale.

In conclusione, se vi siete decisi ad acquistare una RTX 4080 SUPER (magari perché già volevate una RTX 4080) e volete il meglio che il mercato ha da offrire quando si tratta di personalizzazioni indipendentemente dal prezzo, questa ASUS ROG Strix è il modello giusto per voi.