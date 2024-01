NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, cosa cambia oltre al prezzo? | Test & Recensione

Oggi è il turno dell’ultima delle RTX 40 SUPER annunciata da NVDIA al CES di Las Vegas: la GeForce RTX 4080 SUPER. Già dall’annuncio, la scheda si prospettava come la meno entusiasmante delle tre, dato che sostituisce la RTX 4080, ma non porta con sé particolari novità o cambiamenti. Il punto forte della RTX 4080 SUPER è il taglio di prezzo, visto che la scheda debutta oggi sul nostro mercato a 1129 euro, 220 in meno rispetto al vecchio listino di 1349 euro. Ma è davvero questa l’unica novità degna di nota, o c’è altro che può giustificare l’arrivo di un nuovo modello? Scopriamolo in questa recensione.

Design e specifiche tecniche

A differenza della RTX 4070 Ti SUPER (qui trovate la mia recensione), la nuova RTX 4080 SUPER ha un modello Founders Edition. A livello di design non ci sono particolari novità, se non quelle già viste con la RTX 4070 SUPER: la scheda è completamente nera opaca, mentre le linee che attraversano il dissipatore sono nero lucido. La scrittura SUPER è nera, in rilievo, posizionata a fianco del nome modello.

In termini di dimensioni, la scheda è lunga 305mm e occupa 3 slot, mentre come uscite video mette a disposizione tre DisplayPort 1.4 e una HDMI 2.1. Per l’alimentazione è presente il connettore 12VHPWR (in confezione è incluso anche l’adattatore per usare i classici 8 pin) e il TGP è di 320 watt, come sulla precedente RTX 4080.

Le novità tecniche sono poche e stanno tutte nella GPU AD103, che sul nuovo modello SUPER ha più core: troviamo 10.240 CUDA core, 80 RT core e 320 Tensor core, circa il 5% in più rispetto alla RTX 4080. Aumentano leggermente anche le frequenze, che passano da 2205/2505 MHz a 2295/2550MHz.

RTX 4080 SUPER RTX 4080 GPU AD103 AD103 CUDA Core 10240 9728 RT Core 80 (3° generazione) 76 (3° generazione) Tensor Core 320 (4° generazione) 304 (4° generazione) Frequenza (base / boost) 2295 / 2550 MHz 2205 / 2505 MHz Cache L2 64 MB 64 MB VRAM 16GB GDDR6X 16GB GDDR6X Bus di memoria 256-bit 256-bit Velocità memoria 23 Gbps 22,4 Gbps TGP 320 watt 320 watt Prezzo di lancio 1129 euro 1479 euro (ora 1349 euro)

Nulla di nuovo invece per quanto riguarda la memoria video, che rimane di 16GB GDDR6X su un bust 256 bit. È leggermente più veloce, dato che passa da 22,4Gbps a 23Gbps, ma non è un cambiamento così eccezionale.

Prestazioni

Per i benchmark ho usato la tipica suite di test, che comprende sia diversi giochi che software di creazioni contenuti. Ho testato la scheda su una piattaforma di prova con AMD Ryzen 7 7800X3D, installato su una scheda madre X670E e abbinato a 64GB di RAM Corsair Dominator Titanium certificate AMD EXPO e a un dissipatore Corsair iCUE H150i Elite LCD Capellix.

Come vedete dai grafici, la RTX 4080 SUPER non brilla particolarmente. Intendiamoci, offre ottime prestazioni alla massima risoluzione, ma ha praticamente le stesse prestazioni della RTX 4080, con una differenza percentuale dell’1% circa. In rasterizzazione classica la scheda è più lenta del 5% circa della Radeon RX 7900 XTX, che, come tutte le schede AMD, eccelle in quest’ambito.

Non cambia lo scenario a risoluzione 1440p, dove la Radeon RX 7900 XTX rimane leggermente più veloce della RTX 4080 SUPER, che offre praticamente le stesse performance del modello “liscio”, permettendovi di giocare in QHD ad alto refresh rate a qualsiasi titolo.

Benchmark con ray tracing e DLSS / FSR

Nei test con ray tracing e DLSS / FSR ho indicato in ogni grafico la versione dell’upscaler usata, un’informazione utile specialmente per capire quando sono attive le tecnologie di frame generation, presente in DLSS 3 e FSR 3. Nei vari test ho sfruttato la versione più recente di entrambe le tecnologie presente le gioco.

I benchmark con ray tracing attivo sottolineano nuovamente l’assenza di differenze reali tra RTX 4080 SUPER e RTX 4080, che performano in maniera praticamente identica. Come sempre, in questi test la Radeon peggiora molto, risultando sempre parecchio più lenta della RTX 4080 SUPER, che può sfruttare il DLSS 3 in molti giochi della nostra suite. Qui sotto trovate i grafici a risoluzione 1440p, che raccontano lo stesso scenario.

Benchmark in creazione di contenuti

Per misurare le prestazioni nella creazione di contenuti uso Blender Benchmark, DaVinci Resolve 18 e ON1 Resize AI 2023, un utile strumento di upscaling delle immagini basato su intelligenza artificiale.

Anche in questo caso, c’è molto poco da dire: la RTX 4080 SUPER performa praticamente come la RTX 4080. Nei test di encoding video di DaVinci Resolve le schede NVIDIA RTX performano praticamente tutte allo stesso modo, mentre in Magic Mask si nota qualche differenza in più.

Consumi e temperatura

Per consumi e temperatura cerco di ricreare una soluzione quanto più simile possibile alla realtà sfruttando un loop del benchmark di Cyberpunk 2077 in 4K con ray tracing e DLSS (o FSR, nel caso delle Radeon), in modo da rilevare i valori medi che si hanno durante una sessione di gioco. In questo modo dovrebbe essere più semplice capire quanto effettivamente scalda e consuma una scheda video in uno scenario d’uso tipico.

Vale la pena comunque far notare che si tratta di un benchmark impegnativo che mette le GPU a dura prova, specialmente quelle di fascia più bassa non pensate per il 4K; se giocherete a risoluzione inferiore, potrete aspettarvi consumi più contenuti.

Se da un lato la RTX 4080 SUPER non sorprende per le prestazioni, risulta più efficiente della RTX 4080 testata (una personalizzazione Gigabyte Gaming OC), assorbendo in media 285 watt contro i 311 watt della variante “non SUPER”. La Radeon RX 7900 XTX invece fa decisamente peggio, registrando un consumo medio di 344 watt in questo testo.

Ottimi risultati anche per quanto riguarda la temperatura, che non va oltre i 58 gradi. Il sistema di raffreddamento funziona bene e non è nemmeno troppo rumoroso, riuscendo a tenere tutto sotto controllo in maniera efficace; la RTX 4080 ottiene lo stesso risultato ma con un dissipatore a tripla ventola, mentre la Radeon RX 7900 XTX con design Reference, più compatto, tocca i 71°C.

Verdetto

La RTX 4080 SUPER arriva sul mercato come “refresh” della RTX 4080, offrendo una manciata di core in più e poco altro, che incidono pochissimo (per non dire niente) sulle prestazioni. Il risultato è una scheda video veloce esattamente quanto il modello che sostituisce, motivo per cui valgono praticamente le stesse considerazioni: permette di giocare in 4K praticamente a tutto (solo Cyberpunk 2077 rimane poco sotto i 60 FPS), ma rimane più lenta della Radeon RX 7900 XTX in rasterizzazione classica. È perfetta anche per il 1440p ad alto refresh rate, ma anche in questo caso la top di gamma AMD ha uno spunto in più.

Come abbiamo visto dai grafici, le cose cambiano quando si gioca con ray tracing attivo: grazie a una migliore gestione della tecnologia e all’uso del DLSS 3 con frame generation, presente in molti più giochi, la RTX 4080 SUPER performa molto meglio della Radeon RX 7900 XTX.

Quindi, in termini di prestazioni, lo scenario è sempre lo stesso: la Radeon RX 7900 XTX è migliore in rasterizzazione, mentre la RTX 4080 SUPER è più veloce in ray tracing e anche più efficiente, visti valori registrato nel test dei consumi.

La vera novità di questa RTX 4080 SUPER sta nel prezzo, che NVIDIA ha portato dagli attuali 1349€ della RTX 4080 a 1129€. Un taglio di 220€ gradito, che migliora molto il rapporto prezzo prestazioni e porta la scheda a costare circa quanto una RX 7900 XTX, che non ha più il vantaggio di essere più economica (o almeno, non quanto prima).

Se però l’unica novità è il riposizionamento, perché NVIDIA non ha semplicemente abbassato il prezzo della RTX 4080, invece di lanciare un nuovo modello? Difficile dirlo, anche perché l’azienda ha da subito messo in chiaro che non è un prodotto pensato per chi ha già una RTX 40, ma per chi vuole aggiornare la propria configurazione e ha una GPU di vecchia generazione, magari una RTX 20.

In conclusione, chi dovrebbe acquistare una RTX 4080 SUPER? Tutti gli utenti che volevano una RTX 4080. Come ribadito più volte si tratta praticamente della stessa GPU, che ha dalla sua il vantaggio di costare meno; se il vostro obiettivo è giocare in 4K con ray tracing senza compromessi, allora questa è la scheda che fa per voi.

A differenza di quanto scritto in recensioni passate, non credo che valga la pena cercare offerte sui fondi di magazzino RTX 4080, semplicemente perché non ci sono: secondo diversi report, da tempo la disponibilità è limitata e difficilmente si riusciranno a trovare nei negozi esemplari scontati a un prezzo inferiore a quello della RTX 4080 SUPER.