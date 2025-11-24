Il case gaming ASUS TUF GAMING GT302 TG ARGB White è in offerta su Amazon a soli 117,99€ invece di 149,90€, con uno sconto del 21%. Questo case mid tower in elegante colorazione bianca vi conquisterà con i suoi pannelli laterali intercambiabili tra vetro temperato e mesh, quattro ventole ARGB da 140 mm preinstallate per un flusso d'aria eccezionale e il supporto per dissipatori AIO da 360 mm. Approfittate subito dello sconto del 21% e portatelo a casa a 117,99€!

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

ASUS TUF Gaming GT302, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS TUF GAMING GT302 TG ARGB White è la scelta perfetta per chi cerca un case gaming che unisca estetica raffinata e prestazioni di raffreddamento eccezionali. Vi conquisterà se siete appassionati di build personalizzate, grazie ai pannelli laterali intercambiabili che permettono di scegliere tra vetro temperato per mettere in mostra i componenti interni o mesh per massimizzare il flusso d'aria. Con uno sconto del 21%, questo case rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera realizzare una configurazione gaming di alto livello in colorazione bianca, sempre più ricercata dagli appassionati del settore.

Questo prodotto è ideale per gli utenti che necessitano di un sistema di raffreddamento performante e per chi pianifica l'installazione di dissipatori AIO fino a 360 mm. Le quattro ventole ARGB da 140 mm preinstallate garantiscono un flusso d'aria ottimale fin da subito, risparmiandovi costi aggiuntivi. Il supporto per schede madri E-ATX e il pannello superiore rimovibile rendono l'assemblaggio estremamente pratico, perfetto sia per builder esperti che per chi si avvicina per la prima volta alla costruzione di un PC gaming. A questo prezzo, soddisfa le esigenze di chi cerca qualità costruttiva e versatilità senza compromessi.

L'ASUS TUF GAMING GT302 TG ARGB White è un case mid-tower che supporta schede madri fino al formato E-ATX. Include 4 ventole ARGB da 140mm preinstallate per un raffreddamento efficace e vi offre la flessibilità di scegliere tra pannelli laterali in vetro temperato o mesh.

Vedi offerta su Amazon