ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI, più economica di tante altre

Da tempo, la serie ASUS TUF offre schede madri che rispondono alle esigenze degli utenti che cercano una soluzione di fascia medio-alta, ma non vogliono spendere le cifre richieste per i modelli marchiati ROG. La nuova ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI debutta sul mercato a 409 euro e si può già acquistare a meno di 400 euro: ma cosa offre a questo prezzo?

Come abbiamo visto per gli altri modelli della nuova lineup ASUS X870, ci sono prima di tutto novità dal punto di vista estetico. La nuova TUF X870-PLUS presenta delle linee più pulite, sia sui dissipatori di VRM e SSD che sulla copertura del pannello I/O. Lo schema di colori, ormai segno distintivo della gamma TUF, è sempre lo stesso: il colore principale è il nero, con dettagli grigi e gialli.

L’alimentazione dei processori AMD Ryzen compatibili con socket AM5 (al momento Ryzen 7000, 8000 e 9000) è assicurata da due connettori 8 pin e da un sistema d’alimentazione 16+2+1 fasi (rispettivamente per VCore, SoC e altri elementi) da 80 Ampere, capace di gestire anche le CPU di fascia più alta senza difficoltà, oltre ai Ryzen 9000X3D che debutteranno nei prossimi mesi.

A bordo della scheda madre abbiamo il nuovo chipset AMD X870E, che introduce la possibilità di usare sia SSD PCIe 5.0 che una scheda grafica PCIe 5.0 contemporaneamente. Oltre a questo, la scheda offre quattro slot DIMM che supporta fino a 192GB di RAM DDR5 e quattro slot per SSD M.2, due PCIe 5.0 e due PCIe 4.0, uno dei quali non dissipato e in cui dovrete installare un’unità dotata di dissipatore per avere le massime prestazioni. Vale la pena segnalare anche che il nuovo sistema Q-Release della scheda video, assente sul modello precedente, è studiato in modo da permettere di rimuovere facilmente anche le schede video più ingombranti.

In termini di connettività, la scheda supporta la nuova tecnologia WiFi 7, oltre al Bluetooth 5.4, rendendola pronta per le reti di nuova generazione. Il comparto ethernet è gestito da un chip Realtek che offre connettività LAN 2.5G, che assicura una connessione stabile e veloce.

La dotazione porte mette a disposizione quattro USB-A da 5Gbps, tre USB-A da 10Gbps e due USB4 tipo C da 40Gbps, oltre a un’uscita HDMI 2.1. Ci sono poi 5 jack audio da 3,5mm gestiti da un codec Realtek ALC1220P, in grado di offrire un suono surround 7.1, e il pulsante per il BIOS Flashback che permette di aggiornare facilmente il BIOS, o di ripristinarlo in caso di problemi.

Ci sono anche delle funzionalità IA interessanti, comuni ad altre schede madri targate ASUS. AI Overclocking massimizza le prestazioni della CPU modificando le impostazioni di processore e raffreddamento, selezionando quelle ideali per spingere il sistema al massimo del suo potenziale; AI Cooling II garantisce prestazioni termiche ottimizzate e rumorosità ridotta, grazie alla capacità di regolare dinamicamente la velocità delle ventole in base alla temperatura della CPU in maniera migliore di quanto fanno i classici algoritmi; AI Networking II ottimizza invece le prestazioni di rete, permettendo di sfruttare al massimo la velocità offerta dal WiFi 7.

A un prezzo di circa 400 euro, questa ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI è una scheda madre di buon livello capace di rispondere alle esigenze di chi vuole assemblare un PC da gaming di fascia medio-alta, senza rinunciare a connettività di ultima generazione, tanto spazio per i propri SSD e una buona dotazione di porte USB, ma risparmiando quanto più possibile. Certo il prezzo è elevato in senso assoluto e la scheda madre non si può certo definire economica, ma nel panorama delle nuove X870, assicura davvero un bel risparmio rispetto a modelli di fascia superiore, che costano anche centinaia di euro in più.