AVM FRITZ!Box 4050, router ideale per streaming 4K e gaming online, ora in SCONTO! -35%

Se state cercando un router Wi-Fi 6 potente e versatile, questa offerta su Amazon fa proprio al caso vostro. Infatti, AVM FRITZ!Box 4050 è disponibile a soli 91€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato di 139€. Un'opportunità imperdibile per migliorare la vostra rete domestica con un dispositivo all’avanguardia.

AVM FRITZ!Box 4050, chi dovrebbe acquistarlo?

FRITZ!Box 4050 supporta il Wi-Fi 6 Dual Band, offrendo velocità di trasmissione fino a 3.000 Mbit/s. Grazie alle frequenze a 2,4 GHz e 5 GHz, garantisce una connessione stabile, ampia copertura e prestazioni ottimali anche con più dispositivi collegati simultaneamente. Perfetto per lo streaming 4K, il gaming online e le videochiamate in alta definizione, il Wi-Fi 6 di questo router assicura maggiore efficienza e riduzione delle interferenze.

Grazie alla tecnologia Mesh Wi-Fi, il FRITZ!Box 4050 può essere utilizzato come centrale per creare una rete intelligente e uniforme in tutta la casa. Collegando i dispositivi FRITZ!Repeater, avrete una copertura Wi-Fi ottimizzata, senza interruzioni o zone d’ombra, con il router che gestisce in modo dinamico le connessioni per garantire sempre le migliori prestazioni.

Il router offre una porta WAN Gigabit per il collegamento al modem, tre porte LAN Gigabit per connettere console di gioco, PC o smart TV, e una porta USB per condividere file e dispositivi di archiviazione in rete. Inoltre, supporta VPN, VoIP e DECT, rendendolo una scelta ideale anche per le esigenze professionali.

Con un prezzo di soli 91€ su Amazon, FRITZ!Box 4050 rappresenta un’occasione unica per potenziare la vostra rete domestica con tecnologia all’avanguardia. Approfittate subito dell’offerta prima che scada! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori router Wi-Fi per ulteriori consigli.

