Se siete alla ricerca di un notebook potente, sottile e affidabile, non potete lasciarvi sfuggire questa incredibile offerta su Unieuro. Il nuovo Apple MacBook Air 13" con chip M2 è ora disponibile a soli 899€, con un impressionante sconto di 350€ rispetto al prezzo consigliato di 1.249€. Si tratta di una delle promozioni più vantaggiose attualmente in circolazione per chi desidera entrare nell'ecosistema Apple con un dispositivo moderno e performante.

Apple MacBook Air 13'' M2, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo MacBook Air da 13 pollici si distingue per un design elegante e minimalista, con un peso di soli 1,24 kg, ideale per essere trasportato ovunque senza sforzi. Il cuore pulsante è il chip Apple M2, dotato di una CPU 8-core e GPU 8-core, che assicura prestazioni elevate sia per le attività quotidiane che per flussi di lavoro più intensivi. Grazie all'’archiviazione SSD ultraveloce da 256GB, l’avvio di app e il caricamento di file avviene in un istante.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici garantisce immagini nitide e colori brillanti grazie alla luminosità di 500 nit, rendendo questo portatile ideale anche per lavori grafici leggeri, streaming o semplicemente per godersi contenuti multimediali ad alta definizione. Il tutto con un’autonomia eccezionale fino a 18 ore, perfetta per affrontare una giornata intera senza dover cercare una presa.

Completano il quadro una videocamera FaceTime HD a 1080p, sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale, tre microfoni in array per chiamate cristalline, Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID e un set di connessioni che include porte Thunderbolt, MagSafe 3 e jack cuffie. Il sistema operativo macOS Sequoia porta con sé una serie di novità intelligenti pensate per ottimizzare la produttività e la creatività.

Attualmente disponibile a soli 899€ su Unieuro, Apple MacBook Air M2 rappresenta una delle migliori occasioni per acquistare un portatile Apple moderno, silenzioso e performante a un prezzo finalmente accessibile. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook per studenti per ulteriori consigli.