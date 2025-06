Se siete iscritti al programma MW CLUB di MediaWorld, oggi è il momento perfetto per cogliere un’occasione davvero vantaggiosa. Solo per il resto della giornata di oggi 9 giugno, infatti, potrete acquistare il notebook HP 255 G10 a un prezzo scontato di 299€, con uno sconto immediato di 100€ che verrà applicato direttamente nel carrello. Un’offerta esclusiva, dedicata solo a voi, clienti fedeli, da non lasciarsi sfuggire.

HP 255 G10 R3-7320, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook HP 255 G10 non è pensato per compiti particolarmente intensivi, per quelli vi suggeriamo i migliori notebook, ma si presenta come una soluzione estremamente valida per l’utilizzo quotidiano e la collaborazione a distanza. Dotato di processore AMD Ryzen 3 7320U, scheda grafica AMD Radeon Graphics, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD, questo modello garantisce buone prestazioni per attività come navigazione, gestione documenti e videochiamate.

A rendere questo notebook ancora più interessante per l’utilizzo professionale e collaborativo, ci sono alcune caratteristiche tecniche pensate proprio per il lavoro da remoto. Include una fotocamera HD integrata, riduzione del rumore di fondo basata su intelligenza artificiale e microfoni dual-array, tre elementi essenziali per chi partecipa regolarmente a riunioni virtuali o gestisce progetti da remoto.

In sintesi, se siete alla ricerca di un portatile affidabile, pratico e conveniente per lavorare o studiare da casa, l’HP 255 G10 è una scelta intelligente, soprattutto a questo prezzo speciale. Ricordate però: lo sconto è valido solo per oggi e solo per i possessori della carta MW CLUB. Affrettatevi: offerte così non durano a lungo!