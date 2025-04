Avvistato il Ryzen 9 8940HX: nuovi notebook gaming in vista?

AMD si prepara a rinnovare la propria offerta nel segmento dei notebook ad alte prestazioni: secondo nuove indiscrezioni, l'azienda sarebbe al lavoro sulla serie Ryzen 8000HX (nome in codice "Dragon Range Refresh"), di cui sono emerse le prime specifiche tecniche. Al centro di queste voci c'è il Ryzen 9 8940HX, erede del 7940HX, che promette miglioramenti per gli utenti più esigenti, anche se non sembra ci saranno salti epocali.

Le prime informazioni concrete sul Ryzen 9 8940HX arrivano da due fonti indipendenti che confermano le specifiche di base del processore. Mantenendo l'architettura Zen 4 del predecessore, il nuovo modello di punta conserverà la configurazione a 16 core e 32 thread che ha reso popolare la serie Dragon Range. L'incremento prestazionale si concentra principalmente sulla frequenza di boost, che raggiunge i 5,3 GHz, segnando un miglioramento di 100 MHz rispetto ai 5,2 GHz del 7940HX.

La dotazione di cache rimane invariata con un totale di 80 MB (L2+L3), di cui 64 MB dedicati alla cache L3; AMD sembra aver optato per un aggiornamento conservativo, come di solito accade con i "refresh" come questo. Sul fronte grafico, è previsto che il chip mantenga l'integrata basata su architettura RDNA 2 con due core GPU, sufficiente per carichi di lavoro basilari ma chiaramente non destinata al gaming intensivo.

Per quanto riguarda le tempistiche di lancio, sebbene AMD non abbia ancora ufficializzato la serie, gli indizi suggeriscono un debutto imminente, probabilmente nelle prossime settimane. I nuovi processori si posizioneranno come un'alternativa aggiornata ai modelli Dragon Range attuali.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Un elemento particolarmente interessante emerge da un listino cinese, dove un laptop ASUS ROG "edizione 2025" è già comparso con una configurazione che abbina il Ryzen 9 8940HX a una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Il prezzo indicato è di 13.999 yuan, equivalenti a circa 1730 euro, posizionando il dispositivo nella fascia alta del mercato, ma con un potenziale rapporto prestazioni-prezzo interessante.

È importante sottolineare che questi processori non sono progettati per competere con la linea Strix Halo di AMD; il vero valore dei nuovi Dragon Range Refresh potrebbe emergere proprio dalla combinazione con le GPU di nuova generazione NVIDIA RTX 50, creando sistemi per creator, professionisti e videogiocatori.