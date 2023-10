Basta errori negli indirizzi Web, ci pensa Google Chrome a correggerli

Google sta introducendo una serie di aggiornamenti alla barra degli indirizzi, nel browser Chrome al fine di migliorare l'accuratezza della funzione di autocompletamento sia per i dispositivi desktop che per quelli mobili.

Una delle modifiche più significative riguarda l'autocompletamento basato su qualsiasi parola precedentemente utilizzata per cercare un sito web. Questo significa che ora, quando si inizia a digitare una parola chiave come "videogioco", la barra degli indirizzi suggerirà direttamente l'URL corrispondente, come google.com/console/videogioco, senza dover digitare l'URL completo.

Inoltre, Chrome è diventato più attento ai possibili errori di battitura negli URL. Quando si verifica un errore di battitura, il browser suggerirà siti web basati su visite precedenti, facilitando la correzione degli errori.

Non solo, anche i segnalibri sono stati migliorati. Ora è possibile cercare all'interno delle cartelle dei segnalibri specificando il nome della cartella nella barra di ricerca.

Abbiamo infine anche un miglioramento dell'aspetto visuale legato alla versione desktop di Chrome, rendendo l'Omnibox (barra degli indirizzi) "più leggibile" e "più reattiva".

Queste nuove funzionalità rendono la barra degli indirizzi di Chrome più user-friendly, migliorando notevolmente l'esperienza di navigazione sia su desktop che su dispositivi mobili. Voi che cosa ne pensate di queste novità?