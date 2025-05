Noctua mostra il suo dissipatore senza pompa, ma quando arriverà?

Noctua prosegue con lo sviluppo del suo nuovo sistema di raffreddamento a liquido senza pompa, già visto in anteprima al COMPUTEX dello scorso anno. Il dissipatore sfrutta i principi fisici del movimento naturale dell'acqua per eliminare uno dei componenti più critici dei sistemi tradizionali e, sebbene ancora in fase sperimentale, quest'anno alla fiera sarà esposto un prototipo funzionante.

Contrariamente ai sistemi di raffreddamento a liquido convenzionali, il prototipo Noctua funziona secondo il principio del termosifone, eliminando completamente la necessità di una pompa meccanica. Il sistema sfrutta le proprietà fisiche dell'acqua quando viene riscaldata: l'acqua calda, essendo meno densa di quella fredda, tende naturalmente a salire verso l'alto mentre quella fredda scende verso il basso, creando un ciclo continuo.

Quando il processore si surriscalda, riscalda anche l'acqua: questa risale naturalmente verso un condensatore posto nella parte superiore del sistema, dove viene raffreddata. Una volta fredda, l'acqua aumenta di densità e ridiscende verso il processore, pronta per assorbire nuovamente il calore e ricominciare il ciclo.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

L'effetto visivo è sorprendente: il liquido sembra bollire e si muove come in un bollitore, con un'apparenza che ricorda più un esperimento di laboratorio che un tradizionale dissipatore per CPU.

I vantaggi di un sistema senza pompa sono molteplici: riduzione del rumore, eliminazione di un potenziale punto di guasto meccanico e possibile riduzione dei consumi energetici. Tuttavia, restano da valutare le prestazioni effettive di raffreddamento rispetto ai sistemi tradizionali, soprattutto in condizioni di carico estremo.

Noctua è famosa per la qualità delle sue soluzioni di raffreddamento e, anche in questo caso, punta a creare un prodotto commerciale basato su questo prototipo che sia davvero efficace. Purtroppo, ancora non sappiamo quando arriverà sul mercato e a quale prezzo, che però possiamo presumere sarà parecchio elevato, vista l'unicità del sistema.

In ogni caso, siamo decisamente curiosi di vederlo in azione: il prototipo sarà esposto allo stand Noctua al COMPUTEX e non vediamo l'ora di poterlo toccare con mano all'apertura della fiera.