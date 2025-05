La RTX 5080 Super potrebbe arrivare prima del previsto

Mentre il mercato delle schede grafiche, al momento, è tutto concentrato sui modelli entry level e mid-range, alcuni leaker avrebbero diffuso le possibili caratteristiche della RTX 5080 Super o RTX 5080 Ti, la variante potenziata della attuale 5080 (che potete trovare su Amazon) che potrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell'anno in corso.

Queste indiscrezioni emergono in un momento particolarmente delicato per il mercato cinese, che sta affrontando restrizioni sempre più severe sulle importazioni di hardware, specialmente sui componenti legati all'intelligenza artificiale.

Le informazioni provengono da un moderatore del sito cinese Baidu, Ye Yu Mashiro, le cui dichiarazioni sono state amplificate dall'utente di X harukaze5719, noto per le sue anticipazioni nel settore tecnologico. Secondo queste fonti, sebbene le specifiche complete rimangano ancora avvolte nel mistero, sembra praticamente certo che la nuova scheda sarà equipaggiata con 24 GB di memoria GDDR7, un notevole incremento rispetto ai 16 GB dell'attuale RTX 5080.

Il contesto in cui emergono queste indiscrezioni è quello delle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. NVIDIA ha recentemente interrotto le consegne della RTX 5090D, una versione specifica per il mercato cinese della sua ammiraglia RTX 5090. Si prevede che presto l'esportazione di questo modello verso la Cina sarà completamente vietata dalle autorità statunitensi, nell'ambito della strategia per limitare l'accesso del gigante asiatico alle tecnologie avanzate per l'intelligenza artificiale.

In questo scenario, il moderatore di Baidu suggerisce che la RTX 5080 Super o Ti potrebbe rappresentare una valida alternativa per i consumatori cinesi che non potranno più accedere alla RTX 5090D. Dal punto di vista temporale, un lancio alla fine del 2025 risulterebbe un po' anticipato rispetto ai cicli tradizionali di NVIDIA, considerando che le versioni Super della serie RTX 40 sono arrivate sul mercato circa un anno dopo i modelli base.

L'incremento della memoria potrebbe essere la chiave di questo modello mid-gen.

Per quanto riguarda l'implementazione tecnica, è probabile che la nuova scheda utilizzerà gli stessi moduli GDDR7 da 3 GB già impiegati nei laptop RTX 5090, anziché quelli attuali da 2 GB. Questa configurazione permetterebbe di raggiungere facilmente i 24 GB complessivi utilizzando otto moduli. Voci precedenti hanno infatti suggerito che la RTX 5080 Super manterrà lo stesso processore grafico GB203 dell'attuale RTX 5080, concentrando gli aggiornamenti principalmente sulla quantità di memoria e possibilmente sulle frequenze di clock.

Alla luce dell'eccellente potenziale di overclock dimostrato dalla RTX 5080 nei test, NVIDIA potrebbe facilmente aumentare le frequenze operative di base, combinando questo incremento con una memoria più capiente e veloce. Naturalmente, tutte queste informazioni rimangono nel campo delle indiscrezioni e dovranno essere confermate ufficialmente dall'azienda.

Nel frattempo, gli appassionati di hardware possono concentrarsi sui lanci più imminenti, come la RTX 5060 prevista per il 19 maggio, la probabile presentazione della RX 9060 XT di AMD il 21 maggio e persino il possibile annuncio a sorpresa della Arc B770 di Intel la prossima settimana durante il Computex.