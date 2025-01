Microsoft "frega" gli utenti di Bing, facendogli credere di navigare su Google

Microsoft ha implementato una nuova tattica per attirare utenti su Bing, il suo motore di ricerca. Effettuando una ricerca di "Google" su Bing senza essere loggati, viene mostrata una pagina che imita l'interfaccia di Google, completa di barra di ricerca e un'immagine simile ai Google Doodle.

Questa mossa mira chiaramente a trattenere gli utenti su Bing, soprattutto durante la configurazione di nuovi PC quando si cerca Google tramite Microsoft Edge. L'interfaccia imitativa appare solo per questa specifica ricerca, mentre le altre query mostrano i normali risultati di Bing.

La tattica ha suscitato critiche da parte di Google. Parisa Tabriz, responsabile di Chrome, ha commentato su X: "L'imitazione è la forma più sincera di adulazione, ma Microsoft che imita la homepage di Google è un'altra tattica nella sua lunga storia di trucchi per confondere gli utenti e limitare la scelta".

Questa non è la prima volta che Microsoft adotta strategie aggressive per promuovere Bing ed Edge. In passato, l'azienda ha modificato siti di download di Chrome, inserito annunci pop-up in Google Chrome su Windows e utilizzato notifiche simili a malware per dissuadere gli utenti dall'utilizzo di Google.

Sebbene Google utilizzi notifiche sui propri siti web per incoraggiare l'uso di Chrome rispetto a Edge, le tattiche di Microsoft sono considerate più aggressive, sfruttando modifiche a livello di sistema operativo e di siti web.

Questi metodi sollevano inevitabilmente delle questioni "etiche" sulla concorrenza nel settore tecnologico e sul rispetto della scelta dell'utente. La competizione tra giganti come Microsoft e Google continua a diventare sempre più aggressiva, con strategie sempre più audaci per conquistare e mantenere quote di mercato nel campo dei motori di ricerca e dei browser web e andarci di mezzo sono proprio gli utenti.