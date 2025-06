Le ultime novità nel settore delle GPU esterne hanno dato vita a un prototipo che integra la potenza della RTX 5060 desktop (disponibile su Amazon), in un formato incredibilmente compatto. Il dispositivo, mostrato dal canale YouTube ETA Prime, presenta dimensioni che superano di poco quelle di una mano, pur mantenendo l'intera potenza di 145W tipica della versione desktop della scheda grafica NVIDIA. La configurazione include 8GB di memoria GDDR7 e un sistema di raffreddamento blower, il tutto montato su un PCB completamente esposto.

Dal punto di vista della connettività, questo eGPU compatto offre una dotazione completa per soddisfare le esigenze più diverse. La presenza di due porte HDMI, due connettori DisplayPort, un connettore OCULink e una porta USB 4 Type-C garantisce la massima flessibilità d'uso. C'è anche la compatibilità con Thunderbolt 3 attraverso lo standard USB 4, che consente l'utilizzo con una vasta gamma di dispositivi.

I test condotti utilizzando una ROG Ally X equipaggiata con processore Ryzen Z1 Extreme hanno rivelato risultati sorprendenti. La connessione PCIe 4x4 garantisce un trasferimento dati di 37 MiB/s, sfruttando quasi completamente la banda disponibile di 40Gbps offerta dallo standard USB 4. Le prove sintetiche con 3DMark hanno evidenziato ottime performance, con il sistema portatile che ha raggiunto 12.370 punti in TimeSpy, un risultato molto vicino a quello di un desktop equipaggiato con Ryzen 7 9700X e RTX 5060, che ha ottenuto 13.433 punti, solo l'8% in più).

Anche nei giochi le prestazioni sono convincenti: in Cyberpunk 2077 a 1440p con impostazioni ultra e DLSS 4 in modalità bilanciata ha raggiunto una media di 73fps, mentre attivando la generazione multi-frame 4x le prestazioni sono schizzate oltre i 150fps. Altri titoli hanno mostrato performance altrettanto convincenti: Forza Horizon 5 a 1440p Ultra ha toccato i 93fps medi, mentre Ghost of Tsushima con DLSS bilanciato ha mantenuto 76fps a 1440p con impostazioni molto alte.

Anche Spider-Man 2 ha dimostrato fluidità eccellente, raggiungendo 100fps medi a 1080p con impostazioni elevate e DLSS bilanciato. L'unica eccezione è stata rappresentata da Doom: The Dark Ages, che ha mostrato le maggiori difficoltà fermandosi a 50fps medi con impostazioni elevate a 1080p, probabilmente a causa di ottimizzazioni non ancora mature per questo specifico setup.

L'eGPU supporta la ricarica rapida a 100W attraverso il connettore USB 4, alimentata da un alimentatore di 280W che, seppur delle stesse dimensioni del prototipo, garantisce energia sufficiente per far funzionare sia la GPU che ricaricare il dispositivo portatile collegato. Una soluzione elimina la necessità di alimentatori multipli, semplificando notevolmente la configurazione d'uso.

Il mercato delle GPU esterne compatte è attualmente dominato da soluzioni basate su chip AMD, principalmente Radeon RX 7600M e 7600M XT. L'arrivo di questo prototipo con RTX 5060 desktop promette di scuotere il mercato, grazie a prestazioni pure superiori e al supporto alle tecnologie NVIDIA più avanzate, come il DLSS 4 e la generazione multi-frame.

Le implicazioni sono interessanti anche per il mercato handheld: la possibilità di trasformare una console in un sistema da gioco desktop semplicemente collegando un dock esterno apre scenari inediti per i giocatori che non vogliono dover fare affidamento su più dispositivi, ma che non vogliono nemmeno sacrificare le prestazioni o la qualità grafica quando giocano a casa. Quando questo prototipo raggiungerà il mercato, rappresenterà probabilmente la soluzione eGPU più potente nella sua categoria, stabilendo un nuovo benchmark per le prestazioni grafiche esterne.