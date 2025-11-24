Se avete animali domestici in casa, il BISSELL SpotClean Pet Pro è la soluzione ideale per mantenere puliti tappeti e sedili dell'auto. Questo potente lavatappeti portatile da 750 W vi conquisterà con la sua capacità di rimuovere macchie difficili e sporco incrostato. Su Amazon è disponibile a soli 149,99€ invece di 259,99€, permettendovi di risparmiare notevolmente. La tecnologia a due serbatoi separa l'acqua pulita da quella sporca, mentre il tubo da 1,5 metri garantisce una pulizia profonda ovunque serva.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

SpotClean Pet Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il BISSELL SpotClean Pet Pro è la soluzione ideale per chi convive con animali domestici e desidera mantenere la casa sempre pulita e igienizzata. Questo potente lavatappeti portatile vi permette di rimuovere efficacemente macchie, peli e sporco incrostato lasciati dai vostri amici a quattro zampe su divani, tappeti, sedili dell'auto e altre superfici tessili. Grazie al suo motore da 750W e al tubo integrato da 1,5 metri, potrete intervenire rapidamente su ogni incidente domestico, dalla pipì del cucciolo alle impronte fangose, senza dover ricorrere a costosi servizi di pulizia professionale.

Questa offerta con sconto del 42% rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca versatilità e praticità. Il sistema a due serbatoi separati garantisce che utilizziate sempre acqua pulita durante la pulizia, mentre lo sporco viene raccolto in un contenitore a parte, facilmente svuotabile. Se avete bambini piccoli, praticante sport all'aperto o semplicemente desiderate un dispositivo efficace per la pulizia degli interni dell'auto, il SpotClean Pet Pro soddisferà tutte le vostre esigenze. La combinazione di spruzzatura, spazzolatura e aspirazione in un unico strumento compatto vi permetterà di affrontare qualsiasi tipo di macchia con risultati professionali.

Il BISSELL SpotClean Pet Pro 15585 è un lavatappeti portatile da 750W progettato per eliminare macchie ostinate e sporco degli animali domestici. Dotato di tecnologia a due serbatoi separati per acqua pulita e sporca, include un tubo integrato da 1,5 metri che combina potente aspirazione e azione spazzolante per una pulizia profonda di tappeti, divani e interni auto.

Vedi offerta su Amazon