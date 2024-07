BitDefender tutela la tua privacy e ti offre un risparmio del 50% con la sua VPN

Se state valutando l’uso di una VPN, attirati dalle offerte incredibili disponibili, ricordate che questi servizi forniscono molto più che un semplice accesso libero a internet. Una VPN di qualità vi protegge anche dai tracciamenti indesiderati di terze parti, garantendovi una navigazione più sicura e riservata. Se l'idea di usufruire di questi vantaggi con un notevole risparmio vi attrae, dovreste considerare l’offerta di BitDefender. Questa VPN premium, grazie a uno sconto del 50% sull'abbonamento annuale, abbassa il costo mensile a soli 2,92€ rispetto ai consueti 6,99€.

Chi dovrebbe abbonarsi a BitDefender?

Sfruttando questa promozione, avrete accesso a una delle VPN migliori sul mercato, caratterizzata da server veloci, la possibilità di connessioni simultanee su fino a 10 dispositivi e molti altri benefici. È perfetta per chiunque prenda sul serio la propria privacy online e voglia una protezione aggiuntiva contro le minacce informatiche.

Se vi capita spesso di lavorare in luoghi pubblici utilizzando Wi-Fi non protetti, una VPN come BitDefender può mettere al sicuro i vostri dati sensibili da sguardi indiscreti. Inoltre, per chi ama guardare contenuti in streaming e necessita di mantenere l’accesso a siti e servizi del proprio paese d'origine, BitDefender offre una soluzione sicura ed efficace.

Anche chi vuole difendersi dagli attacchi DDoS può trovare grande utilità in questa VPN. In conclusione, BitDefender è un servizio ideale per chiunque cerchi una connessione internet sicura, privata e priva di restrizioni. Dunque, se state cercando un modo conveniente per rinnovare il vostro abbonamento a una VPN e siete aperti a cambiare il vostro attuale provider, approfittare di questa offerta di BitDefender potrebbe essere la decisione migliore.

