ChatGPT identifica i luoghi dalle foto mettendo a rischio la privacy

Un nuovo problema sta affliggendo i recenti modelli di intelligenza artificiale di OpenAI. ChatGPT, con i suoi nuovi modelli o3 e o4-mini, difatti, ha rivelato capacità straordinarie nell'identificare luoghi geografici precisi da semplici fotografie, trasformandosi in un formidabile "cacciatore di luoghi". Questo fenomeno ha rapidamente conquistato i social media, dove gli utenti sperimentano con entusiasmo questa funzionalità chiedendo all'IA di indovinare la posizione esatta di immagini apparentemente anonime. Ma dietro l'aspetto ludico si nascondono interrogativi più seri sulla privacy e sull'uso potenzialmente improprio di queste capacità.

Le nuove versioni di ChatGPT rappresentano un significativo salto in avanti nel ragionamento visivo. Grazie agli aggiornamenti implementati, l'IA è ora in grado di analizzare le immagini caricate dagli utenti con una precisione sorprendente, riconoscendo dettagli minuscoli che potrebbero sfuggire all'occhio umano. Non solo: può manipolare le immagini stesse, effettuando operazioni come zoom, ritaglio e rotazione per esaminare meglio particolari significativi.

Un modo popolare di testare queste nuove capacità è chiedere a ChatGPT di comportarsi come se stesse giocando a GeoGuessr, il famoso gioco online in cui i partecipanti devono indovinare la posizione geografica di immagini casuali. I risultati sono spesso impressionanti: l'IA riesce a identificare non solo città, ma anche quartieri specifici, basandosi su elementi come architettura, segnaletica stradale, vegetazione e persino stili di arredamento urbano.

Brendan Jowett, YouTuber e appassionato di intelligenza artificiale, ha condiviso su Twitter numerosi esempi di questa capacità, mostrando come ChatGPT riesca a individuare con precisione luoghi specifici da fotografie apparentemente generiche. "ChatGPT può ora indovinare la tua posizione... da una singola foto", ha scritto Jowett, evidenziando come l'IA possa analizzare "minuscoli dettagli dell'immagine per individuare città, punti di riferimento e persino bar".

È interessante notare che, secondo TechCrunch, questa abilità non è completamente nuova e non è sopraggiunta con i modelli o3 e o4-mini. Ciò che è cambiato è soprattutto la consapevolezza pubblica e l'entusiasmo attorno a questa funzionalità. In particolare, il modello o3 sembra eccellere nella ricerca inversa di posizioni, sebbene anche GPT-4o, un modello rilasciato senza specifiche capacità di ragionamento visivo, riesca spesso a fornire risposte corrette con una frequenza simile.

Questa evoluzione tecnologica solleva legittime preoccupazioni riguardo alla privacy. La capacità di identificare con precisione luoghi da immagini casuali potrebbe facilitare pratiche come il doxing, la diffusione pubblica di informazioni private, in particolare relative all'ubicazione o alla residenza di una persona. Questa pratica, spesso motivata da intenti malevoli, mira a dirigere attenzioni indesiderate verso le vittime designate.

Di fronte a queste preoccupazioni, OpenAI ha rilasciato una dichiarazione in cui riconosce il delicato equilibrio tra il miglioramento delle capacità di ragionamento visivo dei suoi strumenti e la necessità di proteggere informazioni private. L'azienda ha affermato di dedicare tempo all'addestramento dei modelli affinché rifiutino richieste di informazioni sensibili o private, pur ammettendo che utenti creativi potrebbero temporaneamente aggirare queste salvaguardie.

Va comunque sottolineato che questa funzionalità di "geo-guessing" non è infallibile. ChatGPT, anche con i suoi modelli più recenti, non garantisce un'accuratezza del 100% nell'identificazione dei luoghi. OpenAI ha inoltre dichiarato che prenderà provvedimenti qualora emergessero evidenze di abusi rispetto alle sue politiche di utilizzo.

Mentre gli utenti continuano a sperimentare con entusiasmo questa nuova capacità di ChatGPT, il dibattito su come bilanciare innovazione e protezione della privacy resta più attuale che mai in un mondo dove la tecnologia continua ad abbattere barriere tra spazio digitale e realtà fisica.