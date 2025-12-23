OpenAI porta il suo chatbot basato su intelligenza artificiale nel territorio dei riepiloghi annuali personalizzati, una tendenza ormai consolidata tra le principali piattaforme digitali. La funzione "Year in Review" di ChatGPT arriva con un approccio peculiare che combina statistiche d'uso e visualizzazioni generate dall'AI, offrendo agli utenti uno sguardo retrospettivo sulle proprie interazioni con il modello linguistico nel corso del 2025. Si tratta di un'evoluzione interessante che trasforma i dati di utilizzo in un'esperienza visiva e narrativa, seguendo le orme di Spotify Wrapped e dei riassunti annuali di altre app social.

La funzionalità è attualmente in fase di distribuzione graduale negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Nuova Zelanda e Australia, con un prerequisito tecnico importante: funziona esclusivamente per gli utenti che hanno autorizzato ChatGPT a conservare e consultare le conversazioni passate e le preferenze personali. Questa scelta riflette l'approccio dell'azienda al bilanciamento tra personalizzazione e privacy, rendendo la feature opt-in attraverso le impostazioni di memoria del chatbot.

Codice sconto copiato! Se l'Intelligenza Artificiale è il tuo futuro, iscriviti subito alla AI Week 2026 per approfondire tutti questi temi con gli esperti. Utilizza il codice sconto esclusivo per i lettori di Tom's Hardware:

Acquista il tuo biglietto prima che sia troppo tardi!

Iscriviti ora!

L'aspetto più distintivo del riepilogo annuale è la generazione di un'immagine in stile pixel art che sintetizza visivamente gli argomenti più discussi dall'utente durante l'anno. L'algoritmo analizza i temi ricorrenti nelle conversazioni e crea una composizione grafica personalizzata: nel caso specifico riportato dalla giornalista, l'immagine mostrava un acquario accanto a una cartuccia di videogioco retrò, un'Instant Pot e uno schermo di computer, elementi che riflettevano domande su console vintage, cucina e allestimento di un acquario.

Oltre alle visualizzazioni grafiche, il sistema assegna agli utenti un "archetipo" comportamentale come "The Producer" o "The Navigator", basato sui pattern di utilizzo del chatbot

Le metriche incluse nel riepilogo vanno oltre la semplice grafica accattivante. Gli utenti possono visualizzare il numero totale di messaggi inviati a ChatGPT nel 2025, un'analisi tematica delle conversazioni più frequenti, una descrizione dello "stile di chat" personale e il giorno con il maggior numero di interazioni registrate. Il sistema include anche riconoscimenti personalizzati sotto forma di "premi", come l'esempio citato "Instant Pot Prodigy", che aggiunge un elemento ludico all'esperienza.

L'accesso alla funzionalità è immediato attraverso due modalità: selezionando l'opzione dedicata direttamente dalla homepage dell'app ChatGPT su mobile o desktop, oppure semplicemente chiedendo al chatbot stesso di "mostrare il mio riepilogo annuale" tramite prompt testuale. Questa doppia interfaccia rispecchia la filosofia conversazionale del prodotto, dove l'accesso alle funzioni può avvenire sia attraverso elementi UI tradizionali sia mediante linguaggio naturale.