Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce di tre nuovi titoli in arrivo oggi, 12 febbraio, con una sorpresa dell'ultimo minuto firmata Activision Blizzard che va ad aggiungersi ai due giochi già annunciati. L'aggiornamento porta nel servizio un mix interessante che spazia dal roguelike action frenetico alla gestionale cooperativa bizzarra, fino al ritorno di un ARPG che ha definito le fondamenta del genere. Si tratta di aggiunte significative soprattutto per gli abbonati Premium e Ultimate, mentre gli utenti PC Game Pass potranno accedere a tutti e tre i titoli.

La vera bomba dell'annuncio è Diablo II Resurrected, disponibile sia su console che su PC per gli abbonati Ultimate, Premium e PC Game Pass. Il classico Blizzard torna nella sua veste rimasterizzata completa di una nuova classe, contenuti inediti e un endgame completamente rinnovato. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando del titolo che ha letteralmente plasmato il genere action RPG moderno, con le sue meccaniche di synergy tra skill e oggetti che hanno ispirato innumerevoli imitatori negli ultimi vent'anni. La possibilità di affrontare le armate dell'Inferno in cooperativa fino a otto giocatori resta uno dei punti di forza dell'esperienza, ora accessibile a milioni di abbonati senza costi aggiuntivi.

BlazBlue Entropy Effect X rappresenta invece l'offerta per gli appassionati di combat system complessi e run procedurali. Questo action roguelike, disponibile su Xbox Series X|S, PC e Cloud per gli abbonati Ultimate e PC Game Pass, promette un sistema di combattimento spettacolare con combo altamente gratificanti e controlli reattivi. Il roster include numerosi personaggi, ciascuno con stili di gioco completamente unici e una vasta gamma di mosse e upgrade sbloccabili, un elemento che garantisce rigiocabilità a lungo termine per chi ama sperimentare con build diverse.

La proposta più insolita è sicuramente Roadside Research, disponibile anch'esso su Series X|S, PC e Cloud tramite Ultimate e PC Game Pass. Il concept è quanto meno originale: gli alieni sono atterrati sulla Terra non per conquistarla, ma per gestire una stazione di servizio. Giocabile in solitaria o fino a quattro giocatori in cooperativa, il titolo sfida i partecipanti a comportarsi come umani svolgendo mansioni quotidiane: rifornire gli scaffali con i prodotti giusti, fare il pieno ai clienti di passaggio e servire cibo ai viaggiatori. Il tutto mentre si conduce una misteriosa ricerca aliena, in un mix tra gestionale e comedy che strizza l'occhio ai fan delle esperienze multiplayer caotiche.

L'arrivo di questi tre titoli conferma la strategia di Microsoft di mantenere un flusso costante di contenuti freschi per gli abbonati, alternando blockbuster di grande richiamo come Diablo II Resurrected a proposte indie più sperimentali. Per i giocatori PC, in particolare, si tratta di un mese particolarmente generoso con tre aggiunte complete disponibili senza distinzioni tra i vari tier di abbonamento PC Game Pass.