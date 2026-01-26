Avatar di Ospite GPU Mod #620 0
Quindi la IA ChatGpt cita come fonte un sito costruito dalla altra IA Grok?
Cosa potrebbe andare storto...
e perchè...? Wikipedia non è stata accusata (con accuse provate) di mistificare e cercare di indirizzare le persone verso ideologie particolari? )Geopolitiche, politiche, ideologiche, woke, ecc?

E questo sito non è immune dal voler indirizzare le idee dei lettori in certe direzioni (e dovrebbe essere solo un sito di tecnologia!)

Il bue che dice cornuto all'asino...
