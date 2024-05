Come proteggersi dai furti d'identità online

In un'epoca in cui i furti d'identità e le violazioni dei dati personali sono all'ordine del giorno, mantenere al sicuro la propria identità digitale è diventato una priorità assoluta. La recente violazione dell'agenzia francese per l'impiego, France Travail, che ha esposto i dati di 43 milioni di individui, evidenzia ulteriormente l'importanza di una protezione avanzata contro queste minacce. Rispondendo a questa crescente esigenza, Surfshark ha lanciato una promozione eccezionale per i suoi servizi Surfshark Alert e Surfshark Alternative ID, offrendo uno sconto del 78% più 2 mesi gratuiti, per un abbonamento annuale a soli 48,86 euro (circa 3,49 euro al mese).

Il caso France Travail: un monito per la sicurezza dei dati

Il recente incidente che ha coinvolto l'agenzia francese per l'impiego, France Travail, ha messo a nudo la vulnerabilità dei nostri dati personali. In questa violazione senza precedenti, informazioni dettagliate come nomi, cognomi, indirizzi email, indirizzi postali e numeri di telefono di quasi due terzi della popolazione francese sono state esposte. Questa compromissione massiccia sottolinea la crescente sofisticatezza degli attacchi informatici e l'urgente necessità per individui e organizzazioni di adottare misure di sicurezza avanzate per proteggere le informazioni sensibili.

Surfshark Alternative ID: anonimato e sicurezza per tutti

Surfshark Alternative ID rappresenta un'opzione avanzata per chi è alla ricerca di un alto livello di anonimato online e una robusta protezione dei dati personali. Disponibile sia come applicazione che come estensione per browser, questo strumento offre la possibilità di generare identità e indirizzi email completamente nuovi. Gli utenti possono quindi navigare, fare acquisti, iscriversi a forum o partecipare a concorsi, mantenendo nascosta la propria vera identità. Con la possibilità di creare molteplici profili per diversi scopi, Alternative ID facilita la gestione delle comunicazioni online. Inoltre, gli utenti possono interrompere facilmente la ricezione di email semplicemente eliminando l'indirizzo associato, decidendo autonomamente il momento opportuno per farlo.

Incluso nel pacchetto Surfshark Starter, il servizio è ora disponibile con uno sconto del 81% e include due mesi aggiuntivi gratuiti. Questa soluzione è ideale non solo per frequenti acquirenti online, ma anche per professionisti e studenti che desiderano minimizzare i rischi di spam, frodi e stalking online. Con Surfshark Alternative ID, la privacy online è garantita e personalizzabile a seconda delle esigenze dell'utente.

Surfshark Alert: il vostro allarme personale contro le violazioni dei dati

Surfshark Alert, componente essenziale dei pacchetti Surfshark One e Surfshark One+, agisce come un sistema di allarme avanzato per la vostra sicurezza digitale. Questo strumento esegue un monitoraggio continuo non solo sul web visibile ma anche sul Dark Web, luoghi dove le minacce alla sicurezza possono nascondersi più facilmente. In caso di rilevamento di possibili violazioni che possano compromettere i vostri dati personali, come email, numeri di identificazione personale, carte di credito o password, Surfshark Alert vi avverte immediatamente. Questo vi permette di prendere tempestivamente le misure necessarie per proteggere la vostra identità.

Una delle caratteristiche distintive di Surfshark Alert è la possibilità di aggiungere numerosi indirizzi email, numeri di carte di credito e documenti d'identità al servizio di monitoraggio, garantendo così una protezione estesa che può coprire l'intera famiglia. Inoltre, l'interfaccia utente di Surfshark Alert include una sezione specifica dove gli utenti possono visualizzare in tempo reale le segnalazioni di violazioni e monitorare la sicurezza delle loro informazioni sensibili. Questa funzionalità assicura una tranquillità costante, sapendo che i vostri dati sono continuamente monitorati e protetti da potenziali minacce.

Un'offerta da non lasciarsi scappare

Questa promozione eccezionale, che offre uno sconto del 78% più due mesi gratuiti su un abbonamento annuale, rende i servizi di Surfshark più accessibili che mai. Che voi siate preoccupati per la sicurezza dei vostri dati personali a seguito di recenti violazioni o desideriate semplicemente navigare online con maggiore sicurezza e privacy, Surfshark vi fornisce le soluzioni ottimali a un prezzo imbattibile.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica di proteggere la vostra identità digitale con Surfshark. Visitate oggi stesso le pagine di Surfshark Alternative ID e Surfshark Alert per approfittare di questa incredibile offerta e iniziare a navigare online con la sicurezza che meritate. Oltre ai vantaggi già menzionati, è importante sottolineare che entrambi questi prodotti includono, senza costi aggiuntivi, una VPN, un antivirus e un Ad Blocker, rendendo così la vostra esperienza online non solo più sicura, ma anche più fluida e priva di interruzioni indesiderate.

In un mondo digitale sempre più insidioso, dove la privacy e la sicurezza sono costantemente a rischio, Surfshark si impegna a offrire soluzioni all'avanguardia per garantire la vostra tranquillità online. Non aspettate che i vostri dati personali vengano compromessi. Assicuratevi oggi stesso la protezione completa offerta da Surfshark!

