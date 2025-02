Computer quantistici: a che punto siamo davvero?

Federico Mattei

Prima di tutto, tirerei una linea tra ciò che va fatto da un punto di vista hardware e ciò che va fatto da un punto di vista applicativo. Per quanto riguarda ciò che va fatto da un punto di vista hardware, sicuramente un punto molto importante è legato alla gestione degli errori, perché molti tra gli algoritmi più interessanti richiedono di avere dei qubit logici, quindi dei qubit che permettono di ottenere dei risultati puliti, privi di errore. Quindi, probabilmente, questa è la sfida più importante da superare. Sicuramente bisognerà continuare ad andare avanti sulla scalabilità, quindi sul numero di qubit, adesso siamo intorno al migliaio, ci sono algoritmi molto importanti, storicamente già noti che richiedono milioni di qubit, quindi è ovvio che anche sulla scalabilità bisognerà lavorare tantissimo, anche se le idee sono un po' più chiare su come agire su quel fronte.



Ovviamente la componente di velocità è molto importante perché fa parte di tutta un'attività di industrializzazione successiva e quindi di messa a disposizione di questi strumenti verso anche delle attività di business che sono tutt'altro che facili. Per quanto riguarda, invece, la componente applicativa, che io non sottovaluterei perché spesso quando ci si concentra sulle difficoltà si pensa, quasi, esclusivamente alla difficoltà dell'hardware, la verità è che se oggi arrivasse una popolazione aliena che cedesse un computer quantistico da 9 miliardi di qubit, secondo me nessuno saprebbe cosa farci.



Ci sono dei temi importanti per quanto riguarda questo argomento. Partiamo da quello che sembra più semplice e che, in realtà, è una grande sfida, ovvero le competenze. Bisogna creare nuove professioni, di programmatori di computer quantistici praticamente non esistono. Ci vogliono persone capaci di scrivere algoritmi per computer quantistici. Questa è una cosa che non so se tutti sanno, ma è fondamentale averlo ben chiaro, un computer quantistico non è un acceleratore di algoritmi già esistenti, cioè non è una GPU più bella. È uno strumento che funziona in maniera diversa. Il paragone che io faccio spesso, si basa sui mezzi di trasporto e sulla differenza tra una macchina, un treno e un aereo.





Sono dei mezzi di trasporto che funzionano in modo totalmente diverso, con delle leggi fisiche diverse. Chi li conduce ha delle competenze, e delle conoscenze, molto diverse, difatti un macchinista di treno non può essere facilmente riconvertito in un pilota. Quindi il primo punto è costruire le competenze in tempo adeguato, perché la crescita dell'hardware è molto rapida e non è detto che la nostra capacità di produrre competenze riesca a stargli dietro se non ci poniamo la giusta attenzione. Il secondo tema tocca un punto di vista meramente applicativo, ovvero quello a cui sono chiamate le aziende che vorranno per prime poter utilizzare questi strumenti e devono cominciare fin da oggi, prima di tutto, a capire per quali applicazioni, nel loro parco applicativo, potranno beneficiare di un computer quantistico e in quali no.



Poi, magari, tra quelle aziende che ne possono beneficiare, cercare di capire quei tipi di applicazioni per i quali basterà un computer quantistico abbastanza piccolo, poco performante, magari anche affetto da errori, per poter portare un reale vantaggio vantaggio al loro interno, e per quali applicazioni, invece, serviranno dei computer quantistici molto potenti, per i quali magari serviranno ancora dieci anni di sviluppo. Fatto questo bisogna prendere gli algoritmi in cui ci si aspetta di avere un vantaggio prima (i cosiddetti low hanging fruits) e cominciare a lavorarci con delle persone che ripensano, e riscrivono, l'algoritmo per essere pronto a girare su una macchina quantistica. Questo permette di averlo pronto, una volta che ci saranno computer quantistici abbastanza potenti e full tolerant, per poter andare in produzione. Sono due sfide che viaggiano in parallelo, come una gara doppia se posso usare un paragone semplice, e non saprei dire quale delle due sia la più complessa.