Se siete appassionati di streaming, creator di contenuti o alla ricerca di uno strumento professionale per migliorare le vostre videoconferenze, c'è un’occasione che non potete lasciarvi sfuggire. L’Elgato Prompter, una vera e propria rivoluzione tecnologica per chi lavora davanti alla fotocamera, è ora disponibile a prezzo scontato: da 299€ a soli 239,99€. Non si tratta di un semplice accessorio, ma di un secondo schermo con super poteri, progettato per offrirvi un’esperienza fluida, professionale e del tutto personalizzabile.

Elgato Prompter, chi dovrebbe acquistarlo?

A differenza di altri prompter, l’Elgato Prompter include un display integrato, eliminando così la necessità di collegare tablet o smartphone esterni. Questo significa meno ingombri e maggiore praticità. Potrete leggere in tempo reale la chat di Twitch, seguire uno script o le vostre note senza mai distogliere lo sguardo dalla fotocamera. È lo strumento perfetto per mantenere un contatto visivo naturale e diretto, ideale per chi partecipa regolarmente a riunioni su Zoom o Teams e desidera un impatto visivo professionale.

Ma le potenzialità non finiscono qui: Elgato Prompter si distingue per una compatibilità superiore rispetto a qualsiasi altro prodotto simile. Supporta una vasta gamma di telecamere, incluse quelle con lenti molto ampie, e si integra perfettamente con l’app Camera Hub, che vi consente di regolare l’aspetto del testo e della chat in modo semplice e intuitivo. Che utilizziate un PC, un Mac o un dispositivo Android, il prompter funziona con il supporto del software DisplayLink (gratuito), rendendo l’esperienza accessibile e senza barriere.

Infine, la configurazione è pensata per essere alla portata di tutti. Non servono installazioni complicate né app mobili di terze parti: vi basterà collegare la vostra fotocamera, montarla nel prompter e controllare tutto comodamente dal vostro desktop. Il dispositivo è compatibile anche con Stream Deck, per una gestione ancora più immediata. In poche parole, l’Elgato Prompter non è solo un acquisto: è un investimento nella qualità della vostra comunicazione visiva. E oggi, grazie a questa offerta, è il momento perfetto per farlo vostro.

