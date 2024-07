Con CyberGhost VPN, proteggi ciò che conta. Risparmia l'82%

CyberGhost è al centro dell'attenzione grazie alle sue recenti offerte vantaggiose per la VPN. Attualmente, il provider propone uno dei suoi sconti più consistenti di sempre, permettendo di risparmiare l'82% sul piano biennale. Inoltre, ha lanciato una nuova opzione interessante: per solo 1€ in più, gli utenti possono aggiungere un antivirus al loro abbonamento VPN, creando così una protezione completa per la sicurezza e la privacy online.

CyberGhost, chi dovrebbe abbonarsi?

Tra le altre offerte scontate, spicca l'IP dedicato, disponibile con uno sconto del 50%, riducendo il prezzo a soli 2,50€. Con questa promozione, il piano biennale costa solo 2,19€ al mese. Anche aggiungendo l'antivirus con il Security Updater e l'IP dedicato, il costo totale rimane inferiore a 6€, rendendo questa proposta particolarmente conveniente.

CyberGhost garantisce alte velocità e una connessione stabile grazie a una rete globale di oltre 7000 server in più di 90 paesi. Questo consente agli utenti di navigare senza interruzioni e di accedere a contenuti geo-bloccati in tutto il mondo. Il provider offre anche funzionalità come il blocco degli annunci, la protezione contro i malware e una rigorosa politica no-log, assicurando che nessuna attività online venga registrata.

Per chi è nuovo nel mondo delle VPN, CyberGhost è apprezzato per la sua interfaccia user-friendly e il supporto clienti disponibile 24/7 tramite chat live. Gli utenti possono configurare la VPN su vari dispositivi, inclusi Windows, macOS, Android, iOS e persino router. Con questi sconti e una garanzia di rimborso di 45 giorni, CyberGhost offre un'opportunità senza rischi per testare tutte le sue funzioni e verificare se rispondono alle vostre esigenze di sicurezza e privacy online.

