CyberGhost VPN è una delle VPN più popolari al mondo, con oltre 38 milioni di utenti e una rete di più di 11.500 server distribuiti in oltre 100 Paesi. In questa recensione di CyberGhost VPN analizziamo nel dettaglio velocità, sicurezza, streaming, funzioni e prezzi, per capire se nel 2026 questo servizio rappresenta davvero una delle migliori VPN disponibili.

Negli ultimi anni CyberGhost ha continuato a evolversi, introducendo server da 10 Gbps, protocolli moderni come WireGuard e audit indipendenti sulla politica no-log. L’obiettivo è offrire una VPN capace di garantire navigazione privata, accesso ai contenuti streaming internazionali e prestazioni elevate, senza sacrificare semplicità d’uso e convenienza.

Ma CyberGhost VPN è davvero sicura? E soprattutto, vale la pena utilizzarla per Netflix, torrent e navigazione anonima? Per scoprirlo abbiamo testato il servizio analizzando prestazioni, affidabilità della rete server, capacità di sbloccare piattaforme streaming e qualità delle applicazioni su diversi dispositivi.

In questa guida completa vedremo pro e contro di CyberGhost VPN, le funzionalità più importanti e se il prezzo dei suoi abbonamenti la rende una scelta competitiva rispetto ad altre VPN premium.

CyberGhost VPN nel 2026: cosa è cambiato

Rispetto agli anni precedenti, CyberGhost VPN ha rafforzato il proprio impegno in termini di privacy e trasparenza. L’azienda, con sede in Romania, ha commissionato ad audit indipendenti condotti da Deloitte la verifica delle proprie politiche di no-log, la configurazione dei server e il sistema di gestione degli incidenti. Questo aspetto è cruciale perché differenzia CyberGhost da molti competitor che si limitano a dichiarazioni non verificate.

Un’altra novità importante riguarda la rete di server VPN da 10 Gbps, introdotti in diverse aree ad alto traffico per garantire connessioni più veloci e stabili anche nelle ore di punta. La disponibilità di server in Italia, ottimizzati per lo streaming e per l’uso quotidiano, rappresenta un vantaggio significativo per chi desidera navigare con un indirizzo IP italiano o accedere a contenuti locali da remoto.

Privacy e sicurezza

Quando si parla di VPN, la prima domanda che gli utenti si pongono è: “I miei dati sono al sicuro?”. Con CyberGhost VPN, la risposta è tendenzialmente positiva. La giurisdizione rumena è favorevole perché non impone leggi sulla conservazione dei dati simili a quelle dei Paesi aderenti alle alleanze di sorveglianza internazionali come 5 Eyes, 9 Eyes e 14 Eyes.

La politica no-log di CyberGhost è stata verificata da audit esterni nel 2022 e nel 2024, confermando che il provider non conserva cronologia di navigazione, log di traffico o indirizzi IP degli utenti. Oltre ai rapporti di trasparenza pubblicati regolarmente, CyberGhost partecipa anche a programmi di bug bounty, incentivando esperti di sicurezza a segnalare eventuali vulnerabilità.

Dal punto di vista tecnico, CyberGhost utilizza la cifratura AES-256 di livello militare, combinata con protocolli avanzati come WireGuard, OpenVPN e IKEv2. Questi standard garantiscono la massima protezione sia per attività sensibili, come il banking online, sia per un uso quotidiano come la navigazione e lo streaming. Durante i nostri test non sono emerse perdite di DNS o IP, ulteriore conferma della solidità del servizio. CyberGhost utilizza anche server RAM-only, che cancellano automaticamente tutti i dati a ogni riavvio.

Rete di server e protocolli supportati

Uno dei punti di forza di CyberGhost VPN è la sua rete di oltre 11.500 server distribuiti in circa 100 Paesi e più di 120 location, che colloca il provider tra quelli con la copertura più estesa a livello globale. In Italia sono presenti server ottimizzati che permettono di navigare con un indirizzo IP locale, utile per accedere a piattaforme come RaiPlay, Mediaset Infinity o Sky Go anche dall’estero.

Il servizio consente di scegliere manualmente tra protocolli differenti a seconda delle esigenze: WireGuard per ottenere il massimo della velocità, OpenVPN per un compromesso tra prestazioni e sicurezza e IKEv2 per connessioni mobili più stabili. Questa flessibilità rende CyberGhost adatto a scenari d’uso diversi, dal gaming allo streaming, fino all’uso aziendale.

Prestazioni e velocità nei test

La velocità di una VPN è un fattore decisivo per l’esperienza utente, e CyberGhost ha dimostrato performance solide. Nei nostri test con connessione da 1 Gbps, utilizzando WireGuard, siamo arrivati a toccare punte di 950 Mbps su server vicini e circa 800 Mbps su server statunitensi. Con OpenVPN le prestazioni sono state inferiori, aggirandosi intorno ai 350-400 Mbps, ma comunque sufficienti per streaming in 4K e download veloci.

Naturalmente, le velocità variano in base alla distanza dal server e al carico di rete, e nelle ore serali più trafficate si può registrare un calo. Tuttavia, la presenza di server da 10 Gbps riduce sensibilmente questi problemi e consente a CyberGhost di garantire connessioni affidabili anche con carichi elevati.

Streaming con CyberGhost VPN

Sbloccare i servizi di streaming internazionale è diventato sempre più complicato negli ultimi anni, con piattaforme come Netflix e Disney+ che applicano controlli avanzati per bloccare gli indirizzi IP delle VPN. CyberGhost, però, continua a distinguersi in questo campo grazie a server dedicati allo streaming, visibili direttamente nell’app e ottimizzati per servizi specifici.

Durante i nostri test, CyberGhost ha permesso di accedere senza problemi a Netflix USA, BBC iPlayer, Hulu, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max e ai cataloghi italiani come RaiPlay. Questo rende il servizio particolarmente indicato per chi utilizza la VPN principalmente per guardare film e serie in streaming senza restrizioni geografiche.

Torrent e P2P

Anche il supporto al file sharing P2P e al download dei torrent è ben implementato. Non tutti i server lo permettono, ma CyberGhost specifica chiaramente quali nodi sono ottimizzati per il peer-to-peer, evitando perdite di tempo. Le prestazioni durante i test sono state buone, con velocità stabili e senza interruzioni. L’assenza di port forwarding esteso potrebbe rappresentare un limite per utenti avanzati, ma per la maggior parte delle esigenze il servizio è più che adeguato.

Applicazioni e configurazione

Uno dei motivi del successo di CyberGhost VPN è la semplicità delle sue app. Il client per Windows è ben progettato, leggero e ricco di funzioni avanzate come lo split tunneling, il kill switch e le eccezioni personalizzabili. Su macOS l’esperienza è più essenziale, ma comunque funzionale.

Le applicazioni mobili, in particolare quella per Android, si distinguono per la presenza di funzioni rare su altre VPN, come la possibilità di usare porte casuali e lo split tunneling. L’app per iOS, limitata dalle regole Apple, offre meno opzioni ma resta intuitiva e stabile, con protocolli come IKEv2 e WireGuard disponibili.

CyberGhost permette inoltre la configurazione manuale su router e dispositivi smart, anche se la procedura per OpenVPN risulta piuttosto complessa. Per gli utenti più esperti, questa opzione rappresenta un ulteriore livello di controllo e sicurezza.

Un singolo abbonamento CyberGhost permette di utilizzare la VPN su fino a 7 dispositivi contemporaneamente, includendo PC, smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.

Piani e prezzi

CyberGhost VPN offre diversi piani di abbonamento che variano in base alla durata del contratto. Come accade per la maggior parte delle VPN premium, le opzioni a lungo termine risultano nettamente più convenienti rispetto all’abbonamento mensile.

Il piano più flessibile è quello mensile, che ha un costo di 11,99€ al mese con rinnovo automatico allo stesso prezzo. Questa opzione è pensata per chi desidera provare il servizio senza vincoli a lungo termine, ma include una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni, più breve rispetto agli altri piani disponibili.

Una soluzione intermedia è rappresentata dall’abbonamento semestrale, che costa 6,99€ al mese, con un addebito complessivo di 41,94€ ogni sei mesi. In questo caso CyberGhost offre una garanzia di rimborso di 45 giorni, permettendo agli utenti di testare il servizio per un periodo più lungo prima di prendere una decisione definitiva.

L’offerta più conveniente è quella biennale, attualmente proposta con una promozione che include 2 anni di abbonamento più 2 mesi gratuiti al prezzo di 2,19€ al mese. Il costo totale per i primi due anni è di 56,94€, con un risparmio che può arrivare fino all’82% rispetto al prezzo standard. Al termine del periodo promozionale l’abbonamento viene rinnovato automaticamente al prezzo di 56,94€ all’anno.

Durante la fase di acquisto è inoltre possibile aggiungere alcune funzionalità opzionali. Tra queste troviamo la CyberGhost Security Suite per Windows, che integra antivirus e strumenti di sicurezza aggiuntivi per la protezione del sistema operativo Microsoft, disponibile a partire da circa 1,00€ al mese nelle promozioni attive. Un’altra opzione è l’indirizzo IP dedicato, pensato per chi desidera utilizzare sempre lo stesso IP statico e ridurre il rischio di blocchi da parte di determinati servizi online; il costo parte da circa 2,50€ al mese a seconda della località selezionata.

Durante la fase di acquisto è inoltre possibile aggiungere alcune funzionalità opzionali. Tra queste troviamo la CyberGhost Security Suite per Windows, che integra antivirus e strumenti di sicurezza aggiuntivi per la protezione del sistema operativo Microsoft, disponibile a partire da circa 1,00€ al mese nelle promozioni attive.

Un’altra opzione è l’indirizzo IP dedicato, pensato per chi desidera utilizzare sempre lo stesso IP statico e ridurre il rischio di blocchi da parte di determinati servizi online; il costo parte da circa 2,50€ al mese a seconda della località selezionata.

Assistenza clienti

Il supporto clienti di CyberGhost è disponibile tramite una knowledge base e la chat live 24/7. La documentazione online potrebbe essere più aggiornata e dettagliata, ma l’assistenza via chat si è dimostrata rapida, competente e disponibile anche in italiano. Gli operatori sono in grado di rispondere a quesiti tecnici e di supportare l’utente nella configurazione avanzata.

Verdetto finale

CyberGhost VPN si conferma come una delle migliori VPN in termini di rapporto qualità-prezzo. Offre un’ottima combinazione di sicurezza, velocità e capacità di sblocco dei contenuti streaming, con applicazioni user-friendly ma ricche di funzioni avanzate. L’aggiunta di audit indipendenti ha rafforzato la credibilità delle sue politiche di no-log, e i piani pluriennali rappresentano una delle offerte più convenienti del mercato.

Non è perfetta: le prestazioni possono calare su server molto distanti e alcune funzioni mancano su determinati sistemi operativi, ma complessivamente si tratta di una VPN adatta a chiunque cerchi una soluzione affidabile, sicura e accessibile.

Se state cercando una VPN per lo streaming internazionale, una protezione solida per la navigazione privata e un abbonamento a lungo termine a un prezzo competitivo, CyberGhost VPN è senza dubbio una scelta da prendere in seria considerazione.

Abbonati a Cyberghost VPN