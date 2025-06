Confronto TransferNow vs WeTransfer: trasferimenti più grandi e senza convalida email

Quando si tratta di condividere file di grandi dimensioni online, servizi come TransferNow e WeTransfer sono tra le soluzioni più popolari e affidabili. Entrambe le piattaforme permettono di inviare documenti, foto, video e altri file “pesanti” in modo semplice, senza passare per email intasate o hardware fisici. Tuttavia, ci sono differenze chiave tra i due servizi – soprattutto in termini di capacità di trasferimento, procedure di invio (ad esempio la necessità di registrazione o convalida dell’email), funzionalità extra e costi – che possono influire sulla scelta dell’uno o dell’altro in base alle proprie esigenze.

In questo articolo faremo un confronto dettagliato tra TransferNow e WeTransfer, analizzando punto per punto gli aspetti più importanti: dai limiti gratuiti e premium alla semplicità d’uso dell’interfaccia, dalle funzionalità avanzate (come password, scadenze personalizzate e tracking dei download) fino alle integrazioni, sicurezza e piani tariffari. L’obiettivo è fornire una panoramica completa e aggiornata che aiuti sia utenti privati che professionisti e aziende a capire quale servizio si adatta meglio ai loro bisogni. In particolare, evidenzieremo perché TransferNow consente trasferimenti più grandi e senza convalida email, mettendo in luce i suoi punti di forza rispetto a WeTransfer.

Cos'è TransferNow?

TransferNow è una piattaforma di file sharing fondata con l’obiettivo di semplificare il trasferimento di file pesanti tra utenti, siano essi privati, professionisti o aziende. Il servizio permette l’invio immediato di documenti, immagini, video e altri tipi di file senza obbligo di registrazione, rendendolo uno strumento agile ed efficace per chi cerca rapidità e affidabilità. È disponibile sia tramite browser che attraverso app desktop e mobile, oltre a offrire plugin per email e API per integrazioni avanzate.

Una delle caratteristiche distintive di TransferNow è la possibilità di inviare file fino a 5 GB nella versione gratuita, senza necessità di creare un account o confermare la propria email. Questa flessibilità lo rende ideale per gli utenti occasionali o per coloro che non desiderano condividere dati personali per un’operazione rapida. I file restano disponibili per il download fino a 7 giorni e possono essere protetti con password anche nei piani gratuiti.

Per chi ha esigenze professionali, TransferNow propone diversi piani a pagamento con capacità di trasferimento che raggiungono i 500 GB, possibilità di creare aree per la ricezione dei file, tracciamento dei download, personalizzazione grafica e branding, oltre a un controllo esteso sulla sicurezza, localizzazione dei dati e accessi multipli per team di lavoro.

Cos'è WeTransfer?

WeTransfer è uno dei servizi di trasferimento file più conosciuti a livello globale, grazie alla sua interfaccia minimalista e alla semplicità d’uso. Nato con l’intento di facilitare la condivisione di contenuti creativi in ambito artistico e professionale, è spesso utilizzato da grafici, fotografi, videomaker e team editoriali. Il servizio consente di inviare fino a 3 GB gratuitamente, previa verifica dell’indirizzo email.

Nel corso degli anni, WeTransfer ha introdotto funzioni aggiuntive come il salvataggio dei file inviati tramite account Pro, l’uso di password per proteggere i download, la personalizzazione dello sfondo e l’accesso a contenuti attraverso la piattaforma Paper e Collect. Tuttavia, molte di queste funzionalità sono riservate ai piani a pagamento, i cui costi sono elevati rispetto alla concorrenza.

La necessità di registrarsi o confermare l’email anche per gli invii gratuiti può rappresentare un ostacolo per gli utenti meno inclini alla burocrazia digitale o per chi ha urgenza di inviare file in pochi clic. Inoltre, il limite mensile imposto agli invii gratuiti e la scadenza dei file dopo soli 3 giorni riducono la flessibilità operativa del servizio.

Tabella comparativa delle funzionalità principali

Di seguito una tabella di confronto che riassume le principali differenze tra TransferNow e WeTransfer:

Caratteristica TransferNow WeTransfer Dimensione massima file (gratis/premium) 5 GB / fino a 500 GB 3 GB / fino a 200 GB Durata disponibilità file (gratis) 7 giorni 3 giorni Limiti trasferimenti gratuiti Illimitati 10 al mese Convalida email richiesta No Sì Protezione con password (gratis) Sì Sì (limitato) Notifiche e tracking download Sì Solo con invio via email Anteprima file online Sì Limitata Ricezione file (file drop) Sì No Personalizzazione branding Avanzata Limitata App e integrazioni Desktop, mobile, plugin email Solo mobile Sicurezza e crittografia TLS, AES-256, antivirus, SSO TLS, AES-256, 2FA Costo abbonamento Da €6/mese Da €19/mese Piani multiutente Sì, da €18/mese per 10 utenti Sì, da €24,92/mese per utente

Capacità massima di trasferimento file

TransferNow permette di inviare file fino a 5 GB gratuitamente, un valore già superiore rispetto ai 3 GB concessi da WeTransfer nella versione free. Ma il vantaggio si estende in modo ancora più evidente nei piani a pagamento: con l’abbonamento Premium, TransferNow consente invii fino a 250 GB, mentre il piano Team arriva addirittura a 500 GB. WeTransfer, anche nel piano Premium, si ferma a 200 GB. Questo rende TransferNow una soluzione più adatta a professionisti che lavorano con file di grandi dimensioni, come video in alta risoluzione, backup, progetti CAD o dataset complessi.

Oltre alla dimensione massima dei file, è importante considerare anche i limiti sugli invii mensili. TransferNow non impone alcuna soglia sul numero di trasferimenti effettuabili ogni mese, garantendo piena libertà operativa. Al contrario, WeTransfer limita a 10 il numero massimo di invii mensili per gli utenti gratuiti, una restrizione che può risultare penalizzante per chi ha bisogno di inviare file frequentemente. Anche la durata dei file differisce: i file inviati tramite TransferNow restano disponibili per il download per 7 giorni, mentre quelli di WeTransfer vengono cancellati dopo soli 3 giorni nella versione gratuita.

Registrazione e convalida dell’email

Uno degli aspetti più rilevanti nella scelta di un servizio di trasferimento file è la semplicità e rapidità del processo d’invio, che passa inevitabilmente per la fase di registrazione e verifica dell’identità digitale. In questo ambito, TransferNow si distingue in modo netto: non è richiesta alcuna registrazione né la convalida dell’email per avviare un trasferimento gratuito. Questo significa che, con pochi clic, anche un utente alle prime armi può inviare file in tutta sicurezza, risparmiando tempo prezioso e proteggendo al contempo la propria privacy.

WeTransfer, al contrario, impone un passaggio obbligato: la conferma dell’indirizzo email per poter completare anche i trasferimenti gratuiti. Questo requisito, apparentemente innocuo, può risultare un ostacolo per chi ha bisogno di inviare rapidamente file urgenti o per coloro che preferiscono non condividere dati personali. Inoltre, in alcune situazioni professionali in cui si utilizzano indirizzi temporanei o di servizio, la verifica obbligatoria rappresenta un limite operativo che può rallentare significativamente il flusso di lavoro.

Interfaccia utente e semplicità d’uso

Entrambi i servizi presentano un’interfaccia chiara e moderna. WeTransfer si distingue per un design estremamente essenziale, con un'interfaccia a tutto schermo dominata da un singolo modulo per l’invio file. Questo approccio semplificato è adatto a chi cerca una soluzione rapida e senza fronzoli, ma può risultare limitante per utenti che necessitano di opzioni aggiuntive. L’esperienza è volutamente ridotta all’essenziale: si selezionano i file, si inserisce l’email del destinatario e si invia, previa conferma dell’indirizzo email mittente.

TransferNow, pur mantenendo una struttura intuitiva, propone un'interfaccia leggermente più articolata, che consente agli utenti di accedere facilmente a funzionalità extra come l’invio tramite link diretto, l’aggiunta di una password di protezione, la scelta della durata di validità del file e l’impostazione delle notifiche. L’organizzazione in schede e sezioni permette un controllo più granulare su ogni aspetto del trasferimento. Inoltre, la possibilità di visualizzare un’anteprima dei file (quando supportata) aggiunge un ulteriore livello di praticità, particolarmente utile per professionisti che inviano contenuti visivi o documentali.

Funzionalità extra e opzioni avanzate

TransferNow eccelle per funzionalità gratuite come la protezione con password, la ricezione di file tramite link personalizzati, la personalizzazione dell’aspetto grafico dei link di condivisione, la possibilità di anteprima dei contenuti (immagini, PDF, video) e il monitoraggio dettagliato dei download, anche quando il file viene inviato tramite link diretto anziché via email. Questa ampia gamma di opzioni avanzate è disponibile anche senza sottoscrivere un abbonamento, offrendo così un valore aggiunto significativo rispetto alla concorrenza. Gli utenti possono scegliere la durata di validità del link, impostare una scadenza automatica, ricevere notifiche via email al momento del download e gestire i file condivisi da un’interfaccia ordinata e intuitiva.

WeTransfer, invece, riserva molte di queste funzionalità ai piani a pagamento. Ad esempio, la protezione con password, la personalizzazione dell’interfaccia o dei link di invio e il salvataggio permanente dei file sono disponibili solo per gli utenti Ultimate. Inoltre, WeTransfer non offre la possibilità di ricevere file tramite link di caricamento (upload link), limitandosi al semplice invio unidirezionale da utente a destinatario. Questa mancanza di bidirezionalità e di strumenti di gestione avanzata rende la piattaforma meno adatta a contesti aziendali o collaborativi, dove TransferNow dimostra di avere una marcia in più anche dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro e della sicurezza dei contenuti.

Integrazioni con altri servizi e strumenti

TransferNow propone un’integrazione completa con app desktop per Windows, macOS e Linux, plugin per Gmail e Outlook, app mobile per iOS e Android e API pubbliche che permettono agli sviluppatori di incorporare la piattaforma nei propri flussi di lavoro personalizzati. Queste integrazioni consentono una gestione avanzata dei trasferimenti, ideale per aziende e professionisti che necessitano di automatizzare processi o centralizzare la condivisione dei file all’interno di un ecosistema software più ampio. Inoltre, l’interfaccia di amministrazione dei team consente il controllo centralizzato di utenti, diritti d’accesso e statistiche d’uso.

WeTransfer, al contrario, offre un approccio più limitato all'integrazione, focalizzandosi quasi esclusivamente sull'interfaccia web e su app mobili senza estensioni ufficiali per i client desktop o strumenti per la gestione centralizzata dei team. Questa scelta rende la piattaforma meno scalabile in contesti professionali complessi. L'assenza di plugin per client email, API pubbliche o tool di amministrazione multiutente può rappresentare un limite per aziende che desiderano un'integrazione fluida con i propri strumenti esistenti.

Sicurezza e crittografia

Entrambi i servizi utilizzano protocolli TLS per la trasmissione sicura dei dati e crittografia AES-256 per la protezione dei file durante il trasferimento. Tuttavia, TransferNow adotta un approccio più completo alla sicurezza, offrendo agli utenti la possibilità di aggiungere una crittografia a conoscenza zero, cioè basata su password impostate direttamente dall’utente, non memorizzate sui server del provider. Questo significa che nemmeno TransferNow può accedere al contenuto dei file, garantendo un livello di riservatezza superiore, particolarmente apprezzato in contesti aziendali o legali.

In aggiunta, TransferNow integra un sistema antivirus che analizza i file caricati per prevenire la diffusione di malware, una funzione assente su WeTransfer. Un altro vantaggio importante è il controllo sulla localizzazione dei dati: con TransferNow è possibile scegliere server localizzati in Europa, elemento decisivo per il rispetto delle normative GDPR e per la compliance con policy interne di sicurezza. WeTransfer, pur offrendo crittografia standard e autenticazione a due fattori (2FA), non permette di selezionare la collocazione geografica dei server né integra funzionalità di scansione antivirus, risultando meno adatto in ambiti che richiedono un rigido controllo della sicurezza dei dati.

Piani a pagamento e costi

TransferNow offre un piano Premium che varia tra i €6 e i €10 al mese, a seconda delle funzionalità scelte, e un piano Team pensato per le esigenze aziendali a partire da €18 per 10 utenti. Questa struttura di prezzo è estremamente competitiva, soprattutto se si considera la gamma di funzionalità offerte anche nei piani più economici, come il supporto a file fino a 250 o 500 GB, la possibilità di creare aree di ricezione personalizzate e il monitoraggio avanzato dei download.

Al contrario, WeTransfer propone un piano Premium a circa €19 al mese per utente singolo, con costi che aumentano sensibilmente per l’utilizzo multiutente. Ad esempio, i piani pensati per i team partono da €24,92 al mese per ciascun utente, rendendoli poco accessibili per aziende medio-piccole o gruppi di lavoro numerosi. In termini di rapporto qualità/prezzo, TransferNow risulta quindi nettamente più vantaggioso, offrendo servizi simili – e in alcuni casi superiori – a una frazione del costo di WeTransfer.

Compatibilità con dispositivi e browser

Entrambi i servizi sono compatibili con tutti i principali browser moderni – come Chrome, Firefox, Safari ed Edge – e funzionano correttamente su sistemi operativi Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Questo li rende accessibili da qualsiasi dispositivo dotato di una connessione a internet, sia da postazione fissa che in mobilità, rispondendo così alle esigenze di una vasta gamma di utenti: dai privati ai professionisti.

TransferNow si distingue ulteriormente per la varietà di strumenti messi a disposizione. Oltre alla versione web, infatti, include applicazioni desktop dedicate per Windows, macOS e Linux, estensioni per client email come Gmail e Outlook e app mobile per Android e iOS. Questo ecosistema completo permette agli utenti di integrare facilmente il servizio nei propri flussi di lavoro quotidiani, migliorando l'efficienza operativa e riducendo i tempi di gestione dei file.

WeTransfer, invece, adotta un approccio più minimalista: il servizio è fruibile solo tramite browser o app mobile, senza offrire software desktop o plugin per l'integrazione diretta con strumenti di produttività. Questa scelta progettuale, se da un lato garantisce semplicità d’uso, dall’altro limita le potenzialità del servizio per gli utenti più esigenti o per le aziende che desiderano centralizzare le operazioni di trasferimento file in un ambiente controllato.

Conclusioni: quale servizio scegliere?

TransferNow si dimostra superiore per la maggior parte degli scenari: utenti occasionali, freelance, professionisti e team aziendali. Offre più spazio, maggiore flessibilità, funzioni avanzate anche gratuite, costi contenuti e una migliore esperienza complessiva. WeTransfer resta valido per chi cerca uno strumento semplice e conosciuto, ma ha introdotto molte restrizioni nella versione gratuita. Se cercate trasferimenti più grandi e senza convalida email, TransferNow è la scelta ideale.