Cooler Master GTA-F, ecco la postazione di guida creata con GTR Simulator

Cooler Master ha annunciato GTA-F, una postazione per i giocatori PC amanti dei simulatori di guida sviluppata in collaborazione con GTR Simulator.

Cooler Master e GTR Simulator hanno annunciato oggi la collaborazione per lo sviluppo di una nuova postazione da racing per i videogiocatori PC, la GTA-F Cooler Master Edition.

La nuova postazione ha un telaio in lega d’acciaio completamente regolabile, sul quale è alloggiata una poltrona da racing di prima qualità in grado di supportare ogni tipo di giocatore e sostenere le sollecitazioni costanti del corpo durante le fasi di gioco. La postazione è dotata di 14 punti di regolazione, in modo che il giocatore possa ottenere il massimo comfort regolando seduta, distanza dal volante (o dalla tastiera) e altezza dei monitor, per affrontare in tutta comodità anche le sessioni di gioco più lunghe ed intense.

La staffa per il montaggio dei monitor supporta fino a tre monitor (curvi o piatti) tra 30 e 36 pollici, oppure un singolo monitor fino a 50 pollici. La struttura include un case integrato che misura 442 x 344 mm, ottimo per eliminare l’ingombro del PC, semplificare il collegamento tra periferiche e computer, e avere un accesso più agevole a tutte le porte.

In dotazione con il GTA-F Cooler Master Edition vengono forniti due ripiani a sgancio rapido. Se deciderete di immergervi in giochi che richiedono mouse e tastiera o in una sessione di lavoro, potrete utilizzare l’apposito ripiano, che potrà essere facilmente sganciato e riposto nel caso in cui invece avrete bisogno di un supporto per il volante.

Il ripiano per mouse e tastiera ha un supporto girevole per fornire la massima comodità durante l’utilizzo di queste periferiche, mentre quello dedicato al volante è preforato per facilitarne l’operazione di montaggio, e supporta la maggior parte dei volanti disponibili attualmente in commercio.

Il GTA-F Cooler Master Edition arriverà sul mercato nell’ultimo trimestre di quest’anno, ma non è stata fornita dalle due aziende una data precisa, né un prezzo (che si sospetta attorno ai 1000 euro). Cooler Master e GTR Simulator hanno inoltre annunciato l’arrivo di un volante ed una pedaliera per il 2020.