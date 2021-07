Cooler Master presenta la sedia che simula l’esperienza del cinema 4D

Cooler Master, oltre ad aver lanciato i nuovi alimentatori, la postazione per PC futuristica e quattro nuove colorazioni del suo case NR200P, ha lanciato la sedia da gaming Motion 1 progettata in collaborazione con D-Box, oltre alla sedia Hybrid 1 e il mixer StreamEnjin.

Dotata del primo motore aptico al mondo ottimizzato per adattarsi a una sedia “Work & Play” e potenziata dalla libreria di giochi e film D-Box, Motion 1 offre l’esperienza del cinema 4D e del gameplay immersivo direttamente nel comfort della propria stanza. In pratica è una versione casalinga di quei sedili che si spostano durante la visione di un film, per far sentire gli utenti più immersi. Motion 1 utilizza un poggiatesta in stile “hammerhead”, ha cuscini con “schiuma scolpita in 3D” e dispone di regolazione in altezza e reclinazione.

Hybrid 1 è invece progettata per accontentare i giocatori professionisti e i creatori di contenuti, che passano moltissime ore davanti al PC. La sedia combina i vantaggi delle sedie da ufficio orientate al comfort con i sedili da corsa basati sul supporto, e offre una soluzione simbiotica che consente la personalizzazione ergonomica in base alle preferenze dell’utente.

StreamEnjin è invece un mixer livestream all-in-one che consente di modificare e cambiare facilmente gli input per una trasmissione senza interruzioni dei propri contenuti. È inoltre possibile sfruttare 8 scene preimpostate per una comoda personalizzazione. La semplice disposizione dei pulsanti rende il passaggio tra scene e il mixaggio un gioco da ragazzi, con la versatile app per iPad che dà la libertà di modificare i layout a proprio piacimento. Lo StreamEnjin è progettato con un fattore di forma portatile ed è provvisto di un supporto per una maniglia per aumentare la portabilità e poter avviare uno streaming ovunque ci si trovi.

