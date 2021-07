Il case NR200P di Cooler Master si rinnova con quattro nuove colorazioni

Cooler Master, in occasione del Summer Summit, lancerà quattro nuove colorazioni per il suo case best-seller NR200P. Ogni colore è stato scelto a seguito di una votazione tenuta su Reddit, quindi l’azienda ha deciso di mettere gli utenti al primo posto creando quattro nuovi case in base ai loro feedback. Le nuove colorazioni sono Flamingo Pink, Caribbean Blue, Sunset Orange e Nightshade Purple. L’NR200P utilizza misure intelligenti per risparmiare spazio per creare uno chassis SFF che non ha eguali in termini di compatibilità dei componenti, efficienza termica e facilità di assemblaggio.

Photo Credits: Cooler Master

Il case NR200P – che potete trovare anche su Amazon – è grande 376x185x292mm, supporta le motherboard Mini-ITX e Mini-DTX, con una misura massima di 244x226mm. Consente di inserire un radiatore da 120/140/240/280mm sulla parte sinistra, 120/240mm sul fondo o 92mm sul pannello frontale. Tutte le informazioni sulle nuove colorazioni sono disponibili presso la pagina dedicata di Cooler Master.

Inoltre Cooler Master presenta la sua nuova linea di sistemi MAX. Completamente ottimizzati con anni di esperienza nella progettazione termica, di alimentazione e meccanica, i sistemi MAX sono la soluzione pronta all’uso di Cooler Master per gli appassionati di PC che desiderano massimizzare le prestazioni del proprio PC. Ogni prodotto MAX è preinstallato e pre-instradato con soluzioni termiche e di erogazione di potenza su misura.

Photo Credits: Cooler Master

La prima iterazione è NR200P MAX, che mira a fornire agli utenti un’esperienza di costruzione SFF senza precedenti.

La linea premium di cavi riser di Cooler Master e il kit supporto GPU verticale sono stati ora aggiornati per supportare completamente gli standard PCIe Gen4, fornendo una trasmissione dati più veloce ed efficiente. Disponibili in 200 mm e 300 mm, i cavi riser utilizzano plastiche di alta qualità per garantire una maggiore flessibilità e resistenza del cavo. Progettato per una durata extra e per prevenire le interferenze del segnale elettromagnetico, questo MasterAccessory è destinato a fare una differenza duratura nelle prestazioni del sistema.