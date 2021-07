Cooler Master lancia un nuovo alimentatore da 2000W

Cooler Master ha annunciato l’arrivo di nuovi alimentatori per PC estremamente performanti. Tra i nuovi arrivi troviamo la serie XG Platinum, creata per fornire efficienza certificata 80 PLUS Platinum e prestazioni di fascia alta. L’unità offre un cablaggio completamente modulare, una ventola silenziosa da 135mm e la modalità Smart Thermal Control per un funzionamento silenzioso, un flusso d’aria migliorato e una maggiore durata.

Sia nell’alimentatore che nei cavi, inoltre, sono stati utilizzati condensatori giapponesi al 100%, per una maggiore efficienza. Insieme, queste funzionalità offrono uno dei primi alimentatori disponibili per la vendita al dettaglio che soddisfa tutte le linee guida Intel ATX 12V versione 2.53.

Photo Credits: Cooler Master

Arriva anche la serie XG Plus Platinum, che offre le stesse caratteristiche con l’aggiunta di poter monitorare le prestazioni tramite il pannello integrato. Si possono gestire tutte le informazioni e l’illuminazione ARGB con il software MasterPlus+ di Cooler Master. Entrambe le linee XG Platinum e XG Plus Platinum sono formate da tre modelli differenti: XG650, XG750 e XG850.

Arrivano anche gli alimentatori M1600 / M2000 Platinum, costruiti per coloro che necessitano di una potenza grezza ad alta efficienza in quantità massicce. La loro potenza è di rispettivamente 1600W e 2000W. Dotati di efficienza 80 PLUS Platinum, cablaggio completamente modulare e una ventola silenziosa da 135 mm, questi PSU saranno in grado di alimentare al meglio i vostri sistemi.

H Gold e M2000 | Photo Credits: Cooler Master

Cooler Master ha lanciato poi il V SFX Platinum, che offre l’esperienza di alta qualità che ci si aspetta dalla serie V, nel fattore di forma SFX. Offre un’efficienza 80 Plus Platinum, cablaggio completamente modulare, una ventola da 92mm, cavi PCIe ad alta efficienza e una garanzia di 10 anni. Questo alimentatore, adatto per i sistemi mini-ITX, è disponibile nei modelli V1100 SFX Platinum e V1300 SFX-L Platinum.

Infine l’azienda ha lanciato l’H Gold, un alimentatore dal design di alta qualità ed estremamente elegante, ma allo stesso tempo performante (con certificazione 80 PLUS Gold)e tecnologico. H Gold infatti consente di osservare e modificare le prestazioni in tempo reale tramite MasterPlus+ di Cooler Master. È disponibile in quattro varianti, da 550W a 850W.

Potete trovare tutti i dettagli sugli alimentatori per PC di Cooler Master visitando questa pagina.