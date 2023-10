Cooler Master Sneaker X | Test & Recensione

Cooler Master ha inaugurato l’inizio di quello che spera essere un lungo cammino, trasformando i classici PC in opere d’arte, in prodotti che si allontano dall’essere semplici “scatolotti” che contengono i vari componenti e che vogliono abbracciare un pubblico più vasto, attenti al design o alla ricerca di prodotti speciali. Ho provato il primo PC di questa nuova linea, lo Sneaker X, e a breve vi racconterò come è andata la mia prova, ma prima cerchiamo di capire meglio cosa si nasconde dietro questa nuova filosofia di Cooler Master.

Il modding estremo diventa per tutti

Sneaker X, come altri prodotti già mostrati e che arriveranno nei prossimi mesi, è la creazione di un modder, trasformata in un prodotto di serie. Ho iniziato a moddare PC negli anni novanta, quando la parola modding aveva un significato decisamente differente rispetto a quello che è venuto dopo, e anche differente rispetto a quello che è accaduto negli ultimi anni.

A quei tempi i case erano tutti uguali, dei grandi cassoni color panna che differivano per dimensioni. Non c’erano case con pannello trasparente, non c’erano predisposizioni per radiatori o ventole ovunque, e la caratteristica che faceva più la differenza era probabilmente la quantità di slot da 5.25”. Ci si armava di pazienza e di un Dremel per ricavare un foro nella paratia in acciaio, si passava a un negozio di bricolage per cercare pannelli in plexiglass e guarnizioni che potessero fissare il tutto, e si facevano chilometri per recuperare quel neon di Wood, un oggetto raro che pochissimi vendevano. E poi si verniciava e addirittura si passava un pomeriggio a saldare decine di cavi delle porte parallele a schermi LED per visualizzare le informazioni di temperatura o velocità delle ventole che qualche piccolo software riusciva a leggere dai sensori della scheda madre. Insomma, era un’epoca totalmente differente a quanto è avvenuto negli anni successivi, una moda che persiste ancora ora, e cioè la vendita di case con già molte caratteristiche di modding, tra cui le finestre trasparenti, le strisce e le ventole LED, che tanti amano e tanti odiano.

Ed è in quest’epoca dei case già “attrezzati” che il modding ha preso una piega differente, e lo vediamo con tutte le creazioni degli ultimi anni, dove il case perde totalmente il suo significato e i modder non fanno altre che realizzare sistemi totalmente personalizzati dove poter alloggiare, in un modo o nell’altro, i vari componenti. Il modding è diventata più un’espressione artistica che una “modifica” di un qualcosa, infatti molti modding non hanno niente a che vedere con case per PC, anzi proprio non ne contemplano la presenza nel risultato finale.

Ma se un PC moddato è potenzialmente alla portata di molti, basta avere un po’ di manualità e qualche idea, un modding di ultima generazione che richiede la realizzazione da zero di tutto, dalla struttura ai dettagli estetici, è invece alla portata di pochi, che sono più che altro veri e propri artigiani in grado di lavorare i materiali e progettare elementi tridimensionali, e poi magari stamparli in 3D.

Cooler Master ha voluto portare questa tipologia di creazione nelle case di chi desidera un’opera del genere ma non ha né la capacità né la voglia di passare mesi a progettare e lavorare i materiali. Sneaker X è il primo prodotto di questa nuova linea, mentre altri seguiranno.

Perché una Sneaker?

È una bella domanda, e se la sono posta in molti. L’ho chiesto anche a Cooler Master e ho capito essere il risultato di alcune coincidenze: la presenza di una grande community di appassionati che non ha paura di spendere cifre importanti per un paio di scarpe, e ovviamente il fatto che in passato un modder aveva realizzato il PC a forma di Sneaker, su cui appunto Sneaker X si basa.

Blocchiamo le critiche

Ho già visto vari commenti su Sneaker X, dal momento in cui è stata presentata al Computex di giugno. Ad alcuni non piace la scelta della Sneaker come forma e altri ritengono che sia un esercizio sovrapprezzato senza senso. Personalmente non seguo il mondo delle Sneaker, e quindi non sono attirato dalla Sneaker X; pur riconoscendo il lavoro fatto, di cui vi parlerò fra poco, non è un prodotto che acquisterei, perché semplicemente ho altri interessi. Se Cooler Master domani realizzasse un PC a forma di una delle mie passioni, probabilmente lo vedrei in maniera decisamente differente, quindi trovo scorretto giudicare la scelta di Cooler Master di provare ad aprire questo mercato solo per la forma scelta della sua prima creazione. C’è una grande community di appassionati di scarpe che potrebbe non essere assolutamente d’accordo con voi. La critica rivolta al prezzo è invece parzialmente giustificata, ma solo parzialmente, perché numeri alla mano, il sovrapprezzo potrebbe essere più contenuto di quello che pensate.

E ovviamente voglio ricordare che un modding di questo tipo non lo potete realizzare. Non è come prendere un case e aggiungere quattro ventole colorate. È qualcosa di completamente differente che, probabilmente, se vorrete realizzare da soli, a patto che ne abbiate le capacità, vi prenderebbe così tanto tempo, risorse e denaro, che a conti fatti probabilmente non vi converrebbe.

Come è fatta Sneaker X

Le foto e il video che trovate in questa pagina vi mostrano in maniera più semplice rispetto al raccontare a parole come è fatta Sneaker X, ma vediamo ugualmente le principali caratteristiche della progettazione. Ovviamente sono stati usati componenti compatti per quanto riguarda la scheda madre, un modello Mini ITX, posizionato in verticale nella zona posteriore della scarpa. Una prolunga PCI Express connette la scheda grafica, posizionata anch’essa in verticale, parallelamente alla scheda madre.

Processore, memoria, scheda grafica e SSD cambiano in base alla configurazione, che vedremo più avanti. Il sistema di raffreddamento è gestito da un dissipatore a liquido All-In-One di Cooler Master; ovviamente CM ha usato tutte le componenti che produce, come alimentatore, dissipatore e ventole, scheda madre e scheda video sono di Asus, mentre memoria e SSD sono di Kingston, in tutte e quattro le configurazioni disponibili.

L’alimentatore SFX è nascosto nella parte anteriore della Sneaker, mentre il radiatore è nella suola, quindi totalmente nascosto. Il tasto di accensione è laterale mentre una prolunga del cavo di alimentazione è stata posizionata così da avere un connettore nel tacco. Non sono state usate prolunghe per le porte, così monitor e periferiche varie devono essere collegate direttamente sulla scheda madre e scheda video, che hanno i connettori rivolti verso la parte posteriore della scarpa. Per connettere tutti i cavi dovrete rimuovere un pannello del case, semplicemente agendo su due viti a ghiera che si svitano facilmente con le mani. È stato ricavato un piccolo foro vicino al tacco da cui far fuoriuscire i cavi.

Dopo aver guardato tutto da vicino, posso apprezzare la qualità di produzione dei pannelli, in plastica ma ben fatti, e soprattutto la verniciatura, ben fatta e brillante. Avrei apprezzato tuttavia un po’ di personalizzazione in più, come ad esempio la presenza di porte di I/O aggiuntive, come avviene su un normale case. Avrebbero potuto inserirle nella punta della scarpa, magari nascoste dietro a uno sportellino per non rovinare il design; considerando che per accedere alle porte USB è necessario rimuovere il pannello posteriore, non è semplice nemmeno collegare una pendrive. Avrei anche aggiunto uno stand inferiore che potesse inclinare la Sneaker X, essendo un oggetto di design, probabilmente poterlo inclinare per fare intravedere la parte superiore avrebbe reso la sua esposizione ancora migliore.

Il posizionamento delle strisce LED RGB Adressable invece è ben fatto, poiché è possibile controllare una trentina di zone in maniera autonoma e quindi personalizzare l’illuminazione laterale, posteriore e anteriore. Se i LED, in un normale case, sono qualcosa che serve solo a dare del colore, in un design come quello della Sneaker X diventano una caratteristica di design e personalizzazione decisamente più importante. Peccato che alcune zone sono collegate tra loro, ad esempio la ventola laterale risponde alla personalizzazione dei LED laterali, prendendo gli stessi colori, e riducendo leggermente le possibilità di personalizzazione.

Design aperto, rumorosità e temperature

Sneaker X è essenzialmente un open case, quindi un sistema aperto che non può sfruttare il ricircolo dell’aria che si ha in un case normale, dove ventole immettono aria fresca e altre espellono quella calda. Se un case aperto è migliore di un case chiuso senza ventole, è decisamente peggiore rispetto un case classico con una ventilazione corretta. In questo caso Cooler Master ha inserito una ventola laterale che soffia aria verso la scheda grafica, un modello con tre ventole. Le ventole del radiatore inferiore spingono aria verso l’alto, cioè attraverso il radiatore in direzione del resto dei componenti. Non mi sembra la scelta ideale, probabilmente avrei optato per la direzione opposta, risucchiando aria per poi spingerla verso il basso. L’efficacia di raffreddamento del radiatore sarebbe probabilmente stata inferiore, ma l’idea di spingere aria calda verso il resto delle componenti che non posso godere di un ricircolo attivo dell’aria mi lascia un po’ perplesso. Vedrò se sarà possibile effettuare dei test precisi della temperatura con varie configurazioni, ma quello che posso dirvi è che nonostante le temperature siano più alte rispetto un classico case, anche durante sessioni di gioco prolungate non ho mai raggiunto temperature critiche che potessero causare problemi, su nessun componente.

Anche la rumorosità è superiore rispetto un normale case chiuso, proprio perché non esiste alcuna barriera fisica che possa abbattere un po’ la rumorosità che arriva alle nostre orecchie. Ho misurato la massima rumorosità sotto carico raggiunta, pari a circa 50 dB, misurata a dieci centimetri dalla parte sinistra (nella parte destra è leggermente inferiore di circa 1 dB). Con alcuni case chiusi, anche dotati di più ventole, è possibile ottenere risultati decisamente inferiori, ma 50 dB in un ambiente domestico dove sono presenti altre fonti di rumore non sono la fine del mondo. Per darvi un’indicazione, è la stessa rumorosità che si può percepire con un notebook da gaming moderno, dove le ventole si sentono, ma non sono tali da considerarle molto fastidiose. Ma se volete un PC totalmente silenzioso o quasi, allora Sneaker X non fa per voi.

Configurazioni disponibili

Sono quattro le configurazioni disponibili, due Intel e due AMD, di fascia medio alta e alta. Potete vedere le componenti in questa tabella:

Intel - Media Intel - Alta AMD - Media AMD - Alta CPU Intel 13700K Intel 13900K Ryzen 7 7800X3D Ryzen 9 7950X3D PSU CM SFX Gold 850 Watt CM SFX Gold 850 Watt CM SFX Gold 850 Watt CM SFX Gold 850 Watt Motherboard ROG Strix B760-I ROG Strix Z790-I ROG STRIX B650E-I ROG STRIX X670E-I GPU RTX 4070 TI ProArt OC Edition RTX 4080 ProArt OC Edition RTX 4070 TI ProArt OC Edition RTX 4080 ProArt OC Edition RAM Kingston Fury Beast 32 GB (2x16 GB) DDR5 4800 MT/s Kingston Fury Beast 32 GB (2x16 GB) DDR5 4800 MT/s Kingston Fury Beast 32 GB (2x16 GB) DDR5 4800 MT/s Kingston Fury Beast 32 GB (2x16 GB) DDR5 4800 MT/s SSD Kingston Fury Renegade 1TB Gen4 M.2 Kingston Fury Renegade 2TB Gen4 M.2 Kingston Fury Renegade 1TB Gen4 M.2 Kingston Fury Renegade 2TB Gen4 M.2 Dissipatore Cooler Master Flux 360 Special Edition Cooler Master Flux 360 Special Edition Cooler Master Flux 360 Special Edition Cooler Master Flux 360 Special Edition Ventola Cooler Master MF120 Halo Cooler Master MF120 Halo Cooler Master MF120 Halo Cooler Master MF120 Halo OS Windows 11 Pro Windows 11 Pro Windows 11 Pro Windows 11 Pro Prezzo 3499,90 € 4499,90 € 3499,90 € 4499,90 €

Le due configurazioni AMD e Intel costano lo stesso prezzo, e un’analisi dei costi di processori e schede madre rende le configurazioni Intel un po’ più convenienti se dovessimo fare la somma dei vari prezzi al dettaglio delle singole componenti e poi raffrontare il risultato con il costo proposto per il PC completo. Tuttavia, si tratta di differenze limitate e soprattutto di un bersaglio in movimento che potrebbe cambiare questa valutazione di giorno in giorno.

In ogni caso voglio fare alcune valutazioni sulle configurazioni scelte. Le schede madre sono tutte molto costose, a qualcuno potrebbe sembrare una pazzia spendere 500 euro per una scheda madre, purtroppo però sui formati così compatti la scelta è limitata ed è qualcosa che bisogna mettere in conto anche se si vuole assemblare un PC super compatto con un case classico. Anche la scelta delle schede grafiche Asus porta a un leggero sovrapprezzo rispetto al primo prezzo delle RTX 4070 Ti o RTX 4080. C’è invece poco da dire sulla scelta delle CPU e della dotazione di memoria, sono state scelte le migliori CPU di Intel e AMD che rappresentano la fascia alta e altissima, una scelta quasi obbligata nell’intento di creare configurazioni di alta gamma. Forse un po’ meno condivisibile la scelta del modulo Nvme, avrei optato per un modello da 2 TB e da 4 TB per differenziare le fasce e rendere il prodotto più appetibile. La versione da 1 TB sta veramente stretta per un computer da gaming attuale. La quantità di 32 GB di memoria è invece sufficiente per tutti i titoli moderni.

Analisi dei prezzi

Quanto costa realizzare un PC classico che offra le medesime prestazioni ? Questo è un esercizio quasi obbligato che si fa quando si valuta un PC completo per capire il sovrapprezzo praticato o, al contrario, per capire quanto sia possibile risparmiare creandosi da soli la stessa configurazione, acquistando le singole componenti.

Ho fatto un conto con il modello top di gamma AMD, quello in prova, e la sola somma dei componenti risultava di circa 3700 euro, al momento della scrittura di questa recensione. Questo significa che per arrivare a circa 4500 euro mancano all’appello 800 euro. Quanto vale il case? Quanto tempo e denaro ci costerebbe realizzare qualcosa di simile? Quanto vogliamo valutare l’idea e la realizzazione? Ogni prodotto speciale ha un valore che non si può imputare solo alla somma del valore delle singole componenti, altrimenti compreremmo smartphone, automobili o, ancora peggio, oggetti del mercato del lusso a prezzi molto inferiori agli attuali.

Sneaker X è un PC, ma non è un classico PC e trovo obbligatorio aggiungere, almeno in parte, una valorizzazione dell’idea e del fatto che sia qualcosa di fuori dall’ordinario. Forse non 800 euro? Forse qualcosa in meno, ma non così tanto in meno. Soprattutto considerando che c’è già una percentuale di ricarico sull’acquisto di PC completi per l’assemblaggio, la garanzia e il servizio, e nel caso di Sneaker X deve essere conteggiato allo stesso modo, se non di più, poiché è un prodotto più particolare e complesso da gestire. Pensate solo al tempo di cablaggio e assemblaggio, certamente superiore rispetto a qualsiasi altro PC classico.

Quindi, in definitiva, certo per Sneaker X dovrete essere disposti a spendere un prezzo superiore, ma a conti fatti, non dico che non sia differente rispetto un normale PC, ma la differenza è forse meno di quello che si pensa. Potete fare lo stesso esercizio sommando la somma dei prezzi delle varie componenti delle altre configurazioni, ma l’importante è che prendiate prezzi ufficiali e del mercato italiano, altrimenti il confronto sarebbe scorretto.

Forse l’unica critica che mi sento di fare è che si sarebbe potuto risparmiare qualcosa selezionando delle componenti un po’ meno costose che non impattano sulle prestazioni, come ad esempio la scheda grafica di una linea più economica.

Si può aggiornare?

Si, anche se non sarà semplice come con un normale PC. Le varie parti del case sono smontabili ed è possibile accedere alle componenti della scheda madre o, ad esempio, alla scheda grafica. Tuttavia gli ingombri sono studiati al millimetro, così come la lunghezza dei cavi. Se vorrete cambiare la scheda grafica, potrete farlo solo con un modello che abbia le stesse dimensioni, o inferiori, e ricordandosi della massima potenza che l’alimentatore può erogare sui connettori speciali.

Come si gioca?

Sneaker X è anche un computer di gaming, e non ha nulla di differente in termini di potenza rispetto alla stessa configurazione all’interno di un case classico. Quindi potete giocare bene con entrambe le configurazioni, considerando che sono le schede grafiche a essere responsabili della maggior parte delle prestazioni. In breve, con entrambe le configurazioni sarà possibile giocare senza problemi a risoluzione 4K, anche in Ray Tracing, con la maggior parte dei titoli attuali. Nei casi più estremi, con la configurazione basata su RTX 4070 Ti, potreste non rimanere sempre sopra i 60 FPS, anche se con l’attivazione del DLSS potete stare certi che non avrete problemi a godere di un’ottima esperienza di gioco.

Se volete avere un’idea delle prestazioni che potete ottenere, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recensione della RTX 4080 e della RTX 4070 Ti, che vi daranno una chiara indicazione di quello che potete aspettarvi con vari videogiochi.

Verdetto: chi dovrebbe acquistare Sneaker X?

Sneaker X non è prima di tutto un computer da gaming, ma un PC speciale pensato per chi vuole acquistare un oggetto di design e particolare, con cui anche videogiocare. Può sembrare un’affermazione strana, ma è proprio quello che rappresenta Sneaker X e la tipologia di acquirenti a cui si rivolge. Perché se il vostro obiettivo è quello di giocare a un determinato livello, lasciate perdere, acquistate un PC classico o le singole componenti. Abbiamo varie configurazioni consigliate che potete consultare per investire al meglio il vostro budget.

Se invece volete qualcosa di particolare, e vi piace come è fatto o siete appassionati di Sneakers, disposti a spendere di più per qualcosa di speciale, allora potreste desiderare Sneaker X.

Tra le configurazioni consigliate, il mio suggerimento è di acquistare il modello basato su RTX 4070 Ti, AMD o Intel, che per mille euro in meno vi offre il miglior rapporto tra prezzo e prestazioni, e un’esperienza di gioco non così distante dal modello con RTX 4080. Magari aggiornando l’SSD per un modello più capiente.