Corsair 4000D AIRFLOW, in arrivo l’elegante case mid-tower di fascia media

Guru3D ha pubblicato le prime immagini e specifiche del nuovo case di Corsair dedicato ai PC di fascia media, il 4000D AIRFLOW. Il case supporterà schede madri di tipo ATX e dispone del sistema di cable management RapidRoute dell’azienda.

Il case dispone di 7 slot di espansione per schede PCIe nella parte posteriore e supporta radiatori per sistemi di dissipazione a liquido fino a 360mm di lunghezza nella parte frontale e 280mm nella parte superiore. Nella zona anteriore non sono visibili gli slot dedicati ad hard disk o SSD: queste ultime trovano spazio in due supporti dedicati dietro la scheda madre mentre gli unici due slot per HDD sono posizionati davanti allo spazio riservato all’alimentatore, nascosti alla vista per garantire un look più pulito ed elegante.

Sempre nel retro, si può osservare il sistema di cable management di Corsair chiamato RapidRoute, profondo 25mm e che dispone di fascette integrate per legare i vari cavi. La parte frontale del Corsair 4000D AIRFLOW è realizzata con una griglia in acciaio che permette l’ingresso di un ingente quantitativo d’aria per il raffreddamento delle componenti del PC. Il case viene fornito con due ventola AirGuide da 120mm ma nel case c’è spazio per sei ventole da 120mm o quattro da 140mm.

Il pannello laterale trasparente potrebbe essere in vetro temprato o plexiglas, non sono state date informazioni a riguardo, e permette di godere della vista degli interni del computer. Sarà possibile montare la scheda video verticalmente. Nella parte alta trovano spazio una porta USB 3.0 di Tipo-A e una USB 3.1 di Tipo-C, oltre che un jack audio combinato per microfono e cuffie accanto al tasto di accensione.

Il case è stato avvistato su Amazon con disponibilità a partire dal 15 di settembre 2020 al prezzo di 79 dollari per il suolo americano, non sono ancora conosciuti prezzi e disponibilità per l’Europa. Il case sarà disponibile nelle colorazioni bianco e nero.