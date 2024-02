Corsair RM850e: il TOP degli alimentatori modulari a un prezzo SHOCK!

State cercando un potente alimentatore modulare per il vostro PC? Se un modello da 850W soddisfa le vostre esigenze, allora sarete lieti di sapere che il Corsair RM850e, con la sua certificazione 80 PLUS GOLD, è ora disponibile su Amazon a un prezzo ridotto, probabilmente per un periodo limitato. Originariamente proposto a 159,90€, oggi potete acquistarlo per soli 114,90€.

Corsair RM850e (2023), chi dovrebbe acquistarlo?

Il nuovo Corsair RM850e si rivela la scelta ideale per chi cerca un alimentatore in grado di alimentare i PC desktop più potenti, caratterizzati da processori e schede video che assorbono parecchia energia a pieno carico. Grazie alla sua compatibilità con le specifiche ATX 3.0 e PCIe 5.0, questo modello va incontro quindi alle esigenze di chi necessita di un sistema all'avanguardia, capace di supportare le schede grafiche più moderne come la serie NVIDIA GeForce RTX 40.

In aggiunta, il Corsair RM850e soddisfa le esigenze di utenti meticolosi nella gestione dello spazio e nell'ottimizzazione dell'area di lavoro, grazie al suo design compatto e al cablaggio completamente modulare. Quest'ultimo permette di ridurre il fastidio dei cavi, collegando soltanto quelli necessari al sistema.

La certificazione 80 PLUS Gold, unita alla tecnologia avanzata che assicura operazioni a basso rumore e la funzionalità Zero RPM Fan Mode per condizioni di carico ridotto, lo rende perfetto anche per i creatori di contenuti o gli utenti che prediligono ambienti di lavoro silenziosi. Insomma, l'RM850e è tra gli alimentatori per PC più indicati per chi non vuole scendere a compromessi tra potenza, efficienza e tranquillità operativa.

