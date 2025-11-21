Su Amazon trovate il CORSAIR RM850x, un alimentatore ATX completamente modulare con certificazione Cybenetics Gold e compatibilità ATX 3.1. Dotato di connettore nativo 12V-2x6 per le GPU più recenti e cavi goffrati ultra-flessibili, garantisce efficienza fino al 91% riducendo rumore e temperature. Oggi è disponibile a 129,90€ invece di 169,90€, con uno sconto del 24%, un'occasione imperdibile per aggiornare il vostro PC!

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre

CORSAIR RM850x, chi dovrebbe acquistarlo?

CORSAIR RM850x è l'alimentatore ideale per chi sta assemblando o aggiornando un PC da gaming di fascia alta o una workstation potente. Con i suoi 850W di potenza e certificazione Cybenetics Gold, si rivolge agli utenti che necessitano di alimentare configurazioni esigenti con schede grafiche di ultima generazione e processori performanti. Grazie alla compatibilità nativa con lo standard ATX 3.1 e il connettore 12V-2x6, questo alimentatore è perfetto per chi vuole essere pronto per le GPU più recenti senza dover ricorrere ad adattatori, garantendo stabilità anche durante i picchi di carico transitori tipici delle moderne schede video.

La modularità completa rende questo prodotto particolarmente adatto agli appassionati di estetica PC e a chi desidera un case ordinato e ben organizzato, potendo collegare solo i cavi effettivamente necessari. L'efficienza elevata e il design a basso rumore lo rendono perfetto per chi lavora in ambienti silenziosi o utilizza il PC per lunghe sessioni, riducendo consumi energetici e temperature. Con uno sconto del 24%, rappresenta un investimento eccellente per chi cerca affidabilità a lungo termine e prestazioni certificate, senza compromessi sulla qualità dei componenti del proprio sistema.

