Corsair si prepapra a supportare le GPU GeForce RTX 50 fino a 600W

Corsair ha annunciato il lancio del programma “Next-Gen GPU Ready”, un’iniziativa volta a preparare gli utenti all’arrivo delle GPU di prossima generazione, che potrebbero richiedere fino a 600 watt di potenza. L’azienda ha creato una pagina web dedicata per fornire raccomandazioni specifiche sugli alimentatori, semplificando la scelta dei componenti ideali per i nuovi sistemi.

Per chiunque sia incerto su quale alimentatore sia più adatto per le future GPU, Corsair offre una soluzione chiara e diretta. Sebbene NVIDIA non abbia ancora presentato ufficialmente la serie RTX 50, Corsair si è portata avanti lanciando un sito web e un badge distintivo che faciliteranno la selezione dei prodotti compatibili.

Il badge “Next-Gen GPU Ready” apparirà su pagine relative ad alimentatori, chassis e sistemi di raffreddamento, aiutando gli utenti a identificare i componenti più adatti ai loro sistemi. L’azienda ha scelto di non aspettare l’annuncio ufficiale di NVIDIA per marchiare l’iniziativa come “RTX 50 Ready”, anticipando le esigenze del mercato.

Una delle principali anticipazioni di Corsair riguarda il nuovo connettore 12V-2×6, progettato per le GPU di nuova generazione e supportato solo dagli alimentatori compatibili con gli standard ATX 3.1 e PCIe 5.1. Questo connettore punta a migliorare il design rispetto alle versioni precedenti, auspicando di ridurre i problemi legati al surriscaldamento.

Secondo le indiscrezioni, la RTX 5090, attesa nelle prossime settimane, potrebbe richiedere fino a 575 watt, superando di 125 watt la RTX 4090. Corsair conferma che le future GPU potrebbero raggiungere consumi fino a **600 watt**, in linea con le specifiche massime supportate dal nuovo connettore.

Corsair ha inoltre annunciato l’introduzione di nuovi adattatori angolati per il connettore 12V-2×6. Tra le novità, un adattatore a 180 gradi, di prossima uscita, e cavi a 90 gradi già disponibili al prezzo di 20 dollari. Questi adattatori migliorano la gestione dei cavi, contribuendo a rendere i sistemi più ordinati e ben ventilati.

Con il programma “Next-Gen GPU Ready”, Corsair si conferma un punto di riferimento per gli appassionati di tecnologia e gaming che desiderano assemblare sistemi potenti e ottimizzati per il futuro. Grazie a soluzioni innovative come il nuovo connettore, gli adattatori angolati e una gamma di prodotti progettati per le esigenze delle nuove GPU, Corsair offre un supporto essenziale per affrontare le sfide delle tecnologie di prossima generazione.