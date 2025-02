Corsair TC500 Luxe, sedia premium quasi perfetta | Test & Recensione

Corsair TC500 Luxe è una sedia gaming di fascia premium, costruita con materiali di qualità, con una struttura in metallo e un rivestimento in similpelle. È disponibile in tre colori (bianco, nero e verde scuro) e offre un gran numero di regolazioni, che assicurano il massimo comfort anche dopo molte ore.

La Corsair TC500 Luxe è una sedia da gaming pensata per assicurare il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco o di lavoro. È caratterizzata da un design elegante, specialmente in questa versione bianca, e da materiali di alta qualità; il prezzo di 550 euro la posiziona nella fascia premium, ma vale la pena acquistarla? Scopriamolo

Design e Materiali

La struttura della Corsair TC500 Luxe è in acciaio, progettata per garantire durabilità e stabilità nel tempo. Il rivestimento in similpelle offre una superficie morbida al tatto, resistente e facile da pulire, ma che in estate vi fa sudare parecchio, nonostante sia traspirante.

La sedia è disponibile in diverse opzioni di colore: bianca, nera e verde, così che possiate scegliere quella che si abbina meglio al vostro ambiente. Il design ergonomico è stato studiato per offrire quanto più comfort possibile, prestando un’attenzione particolare alla zona lombare.

Uno dei più grandi pregi della TC500 Luxe è senza dubbio il gran numero di regolazioni disponibili, che permettono di sedersi sempre comodamente, in qualsiasi situazione. Lo schienale può essere reclinato fino a 160°, in modo da trovare sempre l’angolazione perfetta, anche quando ci si vuole rilassare; i braccioli si regolano in altezza, larghezza, profondità e angolazione, consentendovi di posizionarli come più vi piace. Devo dire che per me sono un po’ troppo larghi e mi trovo costretto a tenerli alla massima inclinazione, altrimenti non riuscirei ad appoggiare i gomiti.

Ovviamente anche l’altezza della seduta è regolabile, grazie a un classico meccanismo a gas, così come il supporto lombare, che può essere regolato sia in altezza che in profondità tramite due manopole poste ai lati della sedia. Si tratta di una caratteristica fondamentale, che permette di avere sempre il massimo supporto, indipendentemente dalla posizione dello schienale e dalla vostra corporatura. Corsair include anche un ottimo poggiatesta magnetico, di dimensioni generose e ben imbottito, che si collega magneticamente alla parte alta della sedia e può essere rimosso altrettanto facilmente.

La base in metallo a cinque raggi, con altrettante ruote, assicura un’ottima stabilità e permette di muoversi agilmente sia su pavimenti duri che su tappeti.

Esperienza d'Uso

Il montaggio della sedia è relativamente semplice, le istruzioni sono chiare e lo si può fare anche da soli; tuttavia, la sedia pesa parecchio e per questo in alcuni momenti è meglio essere in due, ad esempio quando bisogna installare la seduta sul meccanismo a gas.

Il comfort della TC500 Luxe è veramente eccezionale: basta spendere qualche minuto per trovare l’inclinazione giusta dello schienale e per regolare accuratamente il supporto lombare e potrete stare seduti ore e ore, senza il minimo problema. Ciò che vi farà alzare è, almeno in estate, il caldo: come accennato, pur essendo traspirante la similpelle di cui è ricoperta la sedia fa sudare parecchio, quindi vi ritroverete spesso ad alzarvi per far respirare un po’ la schiena.

L’unico aspetto negativo di questa sedia riguarda i braccioli. Come già anticipato, anche nella loro configurazione più stretta sono molto distanti tra loro, tanto da rendere difficile usarli. Io ho trovato una configurazione che mi permette di tenere entrambi i gomiti appoggiati, ma dovendo inclinare al massimo il bracciolo perdo quasi del tutto il supporto all’avanbraccio, che è ben appoggiato solo quando scrivo sulla tastiera con entrambe le mani.

Io sono alto 1.75 m e peso 70kg, quindi nella media; chi ha una corporatura più robusta della mia potrebbe non avere problemi, mentre chi è più minuto potrebbe non riuscire a usare i braccioli nemmeno come faccio io. Insomma, se state pensando di acquistarla, valutate attentamente questo aspetto.

Verdetto

La Corsair TC500 Luxe rappresenta una buona scelta per chi cerca una sedia da gaming di fascia alta, capace di offrire comfort, supporto e durabilità, ed è disposto a spendere più di 500 euro. Le molte regolazioni e la qualità costruttiva valgono l’investimento se potete permettervelo, ma fate attenzione al quanto detto sui braccioli, perché potrebbe cambiare radicalmente la vostra esperienza d’uso.