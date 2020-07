Cougar annuncia DarkBlader X5, case mid tower che terrà fresco il vostro PC

Cougar ha espanso la sua linea di case DarkBlader annunciando il nuovo DarkBlader X5, chassis mid tower dal frontale asimmetrico che mantiene gli elementi chiave del design dei precedenti modelli ma che offre qualche differenza sostanziale. Infatti, ora la parte frontale trapezoidale è realizzata con una superfice plastica traslucida ed è possibile installare tre ventole, magari dotate di illuminazione RGB, sia per rendere più spettacolare la vostra build che per raffreddare meglio i componenti interni. L’airflow è garantito e completato dall’installazione di tre ventole nella parte superiore che si occuperanno di espellere l’aria calda che andrà a formarsi all’interno del case.

Sarà possibile poi ammirare la componentistica grazie al pannello laterale in vetro temperato, in particolare se decideremo di montare la nostra scheda grafica in verticale vista la presenza degli appositi supporti. Lo spazio di certo non mancherà, visto che lo chassis è in grado di ospitare schede madri in formato E-ATX e schede video lunghe sino a 400mm. Nel caso decideste di optare per un sistema di raffreddamento a liquido, il case supporta radiatori sino a 360mm sia sulla parte frontale che superiore. Il prodotto offre anche diversi modi per nascondere i cavi e garantire una pulizia impeccabile alla vostra configurazione, a partire dalla copertura completa per l’alimentatore ed un ampio spazio per sistemare i cavi nell’area dietro alla motherboard.

La variante RGB di DarkBlader X5 include un controller ARPG a sei canali, mentre un interruttore posto nella parte anteriore permette di selezionare tra diverse impostazioni predefinite. Sia l’edizione RGB che quella base possono scelte in due colorazioni: bianca e nera.

Di seguito trovate le specifiche complete:

Nome del prodotto DarkBlader X5 ( Nero / Bianco Traslucido ) Form Factor Mid Tower Supporto scheda madre Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX Dimensioni (WxHxD) 220 x 486 x 468 (mm) Pannello I/O USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Mic x 1 / Audio x 1, Pulsante Reset 3.5″ Drive Bay 2 2.5″ Drive Bay 2+2 (convertito dai bay per i drive 3,5″ ) / inclusi due tray per SSD Slot di espansione 7+2 Supporto Ventole Frontale 120mm x 3 / 140mm x 3 Superiore 120mm x 3 / 140mm x 2 Posteriore 120mm ( pre-installed ) Numero massimo di ventole 7 Max. Supporto raffreddamento a liquido Frontale 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm Superiore 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm Posteriore 120mm Pannello lateriale trasparente Vetro Temperato da 4mm Massima lunghezza scheda grafica 400mm Massima altezza dissipatore CPU 170mm Massima lunghezza alimentatore 180mm

Al momento Cougar non ha rivelato ancora il prezzo di vendita.