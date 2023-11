Migliori case PC (novembre 2023)

Nell'ambito dei componenti hardware che costituiscono un computer, il case è spesso considerato una componente secondaria, e il suo ruolo cruciale tende ad essere trascurato. In realtà, per coloro che aspirano a massimizzare le prestazioni del proprio sistema, un case di alta qualità può diventare un elemento chiave nella gestione della temperatura interna, aspetto che sta assumendo crescente importanza a causa del progressivo incremento delle performance dei sistemi informatici.

Il case, in sostanza, ha il compito fondamentale di alloggiare tutti i componenti elettronici necessari per il funzionamento del computer. Gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni, unitamente alle innovazioni in termini di materiali, hanno portato a significativi miglioramenti nella progettazione dei case, permettendo di rispondere alle esigenze sempre più pressanti degli utenti, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'aria e il raffreddamento dei dispositivi interni.

Come scegliere il case per il proprio PC

La scelta del case giusto per una nuova configurazione del sistema potrebbe apparire semplice, ma in realtà è un'impresa impegnativa, soprattutto quando si tratta di sistemi ad alte prestazioni o dedicati al gaming. Occorre trovare il giusto bilanciamento tra design e prestazioni, affinché il case sia in grado di dissipare efficacemente il calore generato principalmente da CPU e GPU. Inoltre, è necessario considerare che alcune configurazioni includono componenti di dimensioni considerevoli, come schede video di lunghezza superiore a 30 cm, e non tutti i case sono in grado di ospitare componenti di tali dimensioni. Lo stesso discorso vale per i dissipatori di calore: i modelli aftermarket ad aria possono essere piuttosto ingombranti, mentre i dissipatori AIO (All-In-One) necessitano di uno spazio dedicato per l'installazione del radiatore, che può essere anch'esso di dimensioni generose.

Nonostante questi aspetti tecnici, il design del case resta un elemento determinante nella scelta e può influenzare in modo decisivo la decisione finale, specialmente quando il budget non rappresenta un ostacolo. L'estetica è ciò che attira subito l'attenzione: le opzioni disponibili sul mercato spaziano dai case dal design classico, pulito, elegante e senza luci LED RGB, a soluzioni più audaci, progettate per esaltare i componenti interni attraverso giochi di luce e pannelli di vetro trasparente.

Considerando questi fattori, ecco i criteri che è opportuno tenere in considerazione per l'acquisto di un case che risponda in modo adeguato alle nostre esigenze:

Form Factor: dimensioni e compatibilità

Il punto di partenza per la scelta di un case è il form factor, ovvero le dimensioni e la compatibilità con la scheda madre. I principali form factor sono Full Tower, Mid Tower, Mini Tower e Mini ITX, ognuno adatto a specifiche esigenze e tipologie di PC. La scelta del form factor dipende dal tipo di computer che si desidera assemblare e dalle dimensioni massime della scheda madre supportata. Infatti, i migliori possono ospitare anche le schede madre per overclocker, che sono in formato E-ATX (Extended-ATX), mentre la maggior parte è compatibile con il formato ATX e di conseguenza anche le sue varianti micro-ATX e mini-ITX.

Raffreddamento e ventilazione: ventole e dissipatori

La scelta dei dispositivi di raffreddamento e ventilazione è fondamentale per garantire prestazioni elevate e una maggiore durata delle componenti. Valutate la possibilità di installare ventole di diversi diametri e radiatori per impianti di dissipazione AIO, ricordando che la presenza di ventole e dissipatori influisce sia sulla rumorosità che sulla capacità di raffreddamento del sistema. Solitamente il diametro delle ventole varia da 80 a 140 mm e un buon case solitamente permette l'installazione di almeno tre ventole da 140 mm o di un radiatore da 360 per i sistemi a liquido.

Qualità costruttiva: materiali e design

Un case di buona qualità sarà realizzato con materiali resistenti e duraturi, come il vetro temperato per i pannelli laterali. Molti case economici sono realizzati con delle lamiere di bassa qualità e non hanno un pannello laterale in vetro temperato, bensì in acrilico (plastica), materiale che si riga facilmente e se esposto alla luce solare tende nel tempo ad ingiallire. Proprio per questo motivo, è bene fare attenzione in fase di acquisto ai materiali con cui è stato costruito il case. Inoltre, il design può essere un fattore determinante nella scelta finale, con soluzioni che vanno da quelli classici ai più audaci e innovativi. La connettività del case, come la presenza di porte USB e jack audio sulla parte frontale, è un altro aspetto da non sottovalutare.

Slot per unità di archiviazione: HDD, SSD SATA e SSD M.2

Anche se gli SSD M.2 sono sempre più diffusi, è importante considerare la disponibilità di slot per HDD e SSD SATA per garantire spazio di archiviazione aggiuntivo. In molte configurazioni, si abbinano agli SSD M.2 almeno un HDD o SSD SATA per la memorizzazione di dati e videogiochi, sempre più esigenti dal punto di vista dello spazio occupato.

Cable management: ordine ed efficienza

Un buon case consentirà una gestione efficiente dei cavi, migliorando l'air flow e l'estetica generale del computer. Infatti, uno chiassis dotato di uno scomparto dedicato al cable management migliora la disposizione interna dei cavi e permette di mettere in risalto il sistema di illuminazione e l'hardware del computer. Un altro vantaggio risiede nel miglioramento dell’air flow, che permette di guadagnare qualche grado sulle temperature operative.

Posizione dell'alimentatore: raffreddamento e stabilità

La posizione dell'alimentatore può influenzare la capacità di raffreddamento e la stabilità del PC. È preferibile scegliere un case con l'alimentatore posizionato in basso, in quanto permette di raffreddare meglio il "cuore" del PC e di ottenere temperature d'esercizio più basse.

Air Flow: gestione del flusso d'aria e temperature

Un case con un buon air flow manterrà basse le temperature delle componenti, garantendo prestazioni migliori e una maggiore durata nel tempo. Un air flow adeguato si ottiene grazie all'utilizzo e alla posizione strategica delle ventole e alla direzione del flusso d'aria. I migliori case tengono in grande considerazione questo parametro per garantire un'efficace gestione termica.

Viti esterne: estetica e praticità

Anche se le viti esterne potrebbero sembrare un dettaglio secondario, per alcuni utenti l'estetica è fondamentale. Nei modelli di fascia alta, le viti esterne sono spesso sostituite da incastri, solitamente magnetici, che offrono un design più pulito e gradevole. Tuttavia, questo aspetto non influisce sulle prestazioni del case, ma è importante per coloro che desiderano un'estetica curata e raffinata.