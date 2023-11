Creare modelli 3D diventa un gioco da ragazzi con questa nuova IA

Stability AI, la startup dietro il modello AI Stable Diffusion per il testo e l'immagine, ha suggerito che gli strumenti di creazione di modelli 3D potrebbero rappresentare la prossima frontiera nell'ambito dell'IA generativa. Questo suggerimento è stato lanciato con Stable 3D, un'app basata su intelligenza artificiale progettata per generare oggetti 3D con texture per piattaforme di modellazione e sviluppo di giochi come Blender, Maya, Unreal Engine e Unity. Attualmente in anteprima privata per clienti selezionati, Stable 3D mira a consentire anche ai non esperti di creare rapidamente modelli 3D di "qualità provvisoria".

Il processo di creazione di contenuti 3D richiede spesso ore o addirittura giorni per un singolo oggetto complesso. Stable 3D cerca di semplificare notevolmente questa procedura, permettendo ai designer, artisti digitali e sviluppatori indipendenti di creare migliaia di oggetti 3D al giorno a costi contenuti.

Gli utenti possono descrivere in linguaggio naturale il modello 3D desiderato o caricare un'immagine esistente da convertire in un modello. Stable 3D genera modelli 3D in formato ".obj", che può essere modificato con gli strumenti di modellazione 3D standard.

Tuttavia, una preoccupazione riguarda la fonte dei dati utilizzati per addestrare Stable 3D. Dato il rischio che i modelli di IA generativa possano rigurgitare dati di addestramento, c'è la possibilità che siano inclusi dati protetti da copyright. Questo potrebbe comportare il rischio di violare i diritti d'autore, qualora Stability AI non abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni per l'uso di tali dati.

Stability AI ha recentemente cercato di affrontare problemi di rispetto della proprietà intellettuale attraverso una partnership con la startup Spawning, ma non è chiaro se questa partnership copra anche i dati di addestramento di Stable 3D.

Nonostante queste preoccupazioni, Stable 3D rappresenta l'ingresso di Stability AI in un settore affollato ma promettente, ovvero la generazione di modelli 3D basati su IA. Ci sono già diverse piattaforme e startup che si dedicano a questa area, e persino grandi aziende come Autodesk e Nvidia stanno esplorando soluzioni simili.