Il Creative Cloud Photography Plan da 1TB è in offerta su Amazon a soli 105,99€ invece di 291,19€, con uno sconto del 64%! Questo abbonamento annuale vi offre le versioni complete di Lightroom e Photoshop con funzionalità di IA generativa, tra cui rimozione e riempimento generativo. Approfittate di questa offerta a 105,99€ con il 64% di sconto per accedere a strumenti professionali di editing fotografico e 1TB di spazio cloud.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

Adobe Creative Cloud Photography, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Piano Fotografico Creative Cloud con 1TB di spazio è la soluzione ideale per fotografi professionisti e appassionati di fotografia che desiderano portare il loro editing a un livello superiore. Se lavorate con grandi volumi di immagini RAW e necessitate di uno spazio cloud generoso per sincronizzare i vostri progetti tra diversi dispositivi, questo piano soddisfa pienamente le vostre esigenze. Particolarmente consigliato a chi vuole sfruttare l'intelligenza artificiale generativa di Adobe Firefly per trasformare radicalmente le proprie foto: con strumenti come il riempimento generativo e la rimozione di oggetti indesiderati, potrete realizzare editing complessi in pochi clic che prima richiedevano ore di lavoro manuale.

Questa offerta è perfetta anche per content creator e social media manager che necessitano di produrre contenuti visivi di alta qualità in modo rapido ed efficiente. Avrete accesso completo sia a Lightroom che a Photoshop su tutti i dispositivi (desktop, iPad e iPhone), permettendovi di lavorare ovunque vi troviate. I 25 crediti mensili per l'IA generativa vi consentiranno di sperimentare con la creazione di contenuti originali partendo da semplici prompt testuali, mentre lo spazio di 1TB garantisce che tutte le vostre risorse creative siano sempre accessibili e sincronizzate tra i vostri dispositivi preferiti.

Con uno sconto del 64% a soli €105,99 invece di €291,19, questo piano annuale rappresenta un'opportunità eccezionale per accedere ai migliori strumenti di fotoritocco professionale. Vi consigliamo l'acquisto per la straordinaria convenienza e le potenti funzionalità di IA generativa incluse.

Vedi offerta su Amazon