Migliori dissipatori ad aria per CPU | Luglio 2021

La comunità dei videogiocatori e in generale degli utenti PC, è spaccata tra chi sceglie sistemi ad aria e sistemi a liquido, AIO o custom che siano, per la dissipazione del calore prodotto dalla CPU. In questa sede non ci addentreremo nei meandri della diatriba, poiché ogni singolo sistema ha innegabilmente vantaggi e svantaggi che vanno presi in considerazione. Se quindi siete ancora indecisi su quale soluzione adottare e volete un’idea più chiara su ognuna delle tre possibilità, vi suggeriamo di leggere con attenzione la nostra guida ai migliori dissipatori per CPU. Troverete diversi modelli per fascia di prezzo e tipologia con una approfondita, ma semplice spiegazione che vi permetterà di orientarvi con maggiore consapevolezza nel mondo del CPU cooling.

In questa guida abbiamo deciso di concentrarci sui migliori dissipatori per CPU ad aria. È quindi dedicata a chi vuole puntare sull’air cooling per la propria configurazione, ma non sa ancora quale modello scegliere. Va inoltre specificato che si tratta dei migliori modelli presenti sul mercato e questo significa che, dal punto di vista prestazionale, i vari prodotti svolgono un ottimo lavoro considerando la fascia di prezzo in cui si vanno a collocare. Ne risulta quindi che qualsiasi modello decidiate di prendere, sarà un ottimo acquisto e di conseguenza le variabili da prendere in considerazione sono gusto ed esigenze personali, anziché le performance in senso assoluto. L’ultimo modello infatti è l’unico di fascia media inserita nella guida, in quanto riteniamo che sia indispensabile avere un riferimento per chi desidera un prodotto valido, ma non necessariamente un top di gamma dalle prestazioni estreme. Per gli altri invece ritroviamo prestazioni equivalenti, con differenze che possono essere considerate trascurabili.

I migliori dissipatori per CPU ad aria

Andiamo quindi a vedere 5 modelli di dissipatori ad aria che, secondo noi, rappresentano le migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato:

Noctua NH-D15

Partiamo subito con il re indiscusso dei dissipatori ad aria: il Noctua NH-D15. Si tratta del top di gamma dell’azienda austriaca, caratterizzato da una doppia torre ad alta densità di lamelle. Le heatpipe sono ben 7, saldate, ed accompagnate da due enormi ventole da 140mm. Si tratta di un dissipatore che senza dubbio ha fatto e continua a far felici gli utenti più esigenti, e a giusta ragione considerando i margini di overclock tra i più alti del settore. È tuttavia innegabile che si tratta di una soluzione decisamente ingombrante, e che con delle RAM ad alto profilo potrebbe dare qualche noia nel montaggio. In breve, se le considerevoli dimensioni non sono un problema e volete le migliori capacità di raffreddamento possibili per un dissipatore ad aria, la soluzione di Noctua è esattamente ciò che state cercando. Infine, se il colore dovesse rappresentare un ostacolo (d’altronde anche l’occhio vuole la sua parte), Noctua mette a disposizione la variante Chromax.black che in una veste completamente nera ben si adatta a qualsiasi configurazione.

Be Quiet! Dark Rock Pro 4

Il Dark Rock Pro 4, attuale top di gamma dell’offerta di Be Quiet!, è un altro dissipatore senza compromessi, che però trova il suo punto di forza in qualcosa di diverso rispetto a Noctua: la silenziosità. Le performance naturalmente sono di primo ordine, tuttavia Be Quiet! ha fatto del silenzio il suo cavallo di battaglia e questo dissipatore non delude le aspettative. Se da un lato le prestazioni rimangono di qualche grado distanti da Noctua, le ventole sono praticamente inudibili. Da non sottovalutare anche le dimensioni, che seppur generose, sono leggermente ineferiori a quelle dell’NH-D15. Be Quiet!, infatti, utilizza un’interessante soluzione a due ventole di dimensioni diverse. All’interno, tra le due torri (anche in questo caso coadiuvate da 7 heatpipe), troviamo una ventola Silent Wings 3 PWM da 135mm, mentre all’esterno di una delle due troviamo la medesima ventola nella variante da 120mm, in modo da garantire la perfetta compatibilità con le RAM.

Deep Cool Assassin 3

C’è chi la ama e chi la odia, Deep Cool è una di quelle aziende altalenanti che talvolta stupisce con soluzioni di grande valore e dal rapporto qualità/prezzo incredibile, altre lascia invece con l’amaro in bocca. Nel caso dell’Assassin 3 ha sicuramente fatto centro, sviluppando una reale alternativa al Noctua NH-D15. Due enormi ventole da 140mm, 7 heatpipe e due torri donano a questo colossale dissipatore un aspetto aggressivo e un’efficienza da primo della classe. Riesce a dissipare un TDP fino a 280W, eguagliando (o perfino superando) alcuni sistemi a liquido AIO. Buona la silenziosità così come il form factor che semplifica il montaggio, anche con le RAM già installate. Anche il design, seppur minimale, è decisamente ricercato con due placche che raffigurano il logo di Deep Cool su ognuna delle torri. Se volete le migliori prestazioni possibili, risparmiando qualche euro, l’Assassin 3 non ve ne farà pentire.

Cooler Master Master Air AM620M

Siamo giunti al Cooler Master AM620M, l’unico dissipatore che, seppur efficiente, pone in secondo piano le performance in favore di un più ricercato e nettamente più curato aspetto estetico. Che sia chiaro, parliamo pur sempre di un top di gamma che sul piano della dissipazione offre performance di prim’ordine ed è in grado senza difficoltà di raffreddare anche i processori più impegnativi, come un Intel Core i9 o un AMD Ryzen 9. Diversamente dagli altri però non fa dei numeri una priorità, quanto piuttosto dell’impatto visivo. La forma ottagonale dona un aspetto molto più futuristico, mantenendo uno stile minimale ed elegante, con una singola ventola da 120mm a scomparsa che fa apparire la doppia torre come un unico blocco. Idea coadiuvata dal pannello superiore completamente illuminato con LED ARGB e che nella parte centrale riporta il tradizionale logo esagonale di Cooler Master. Si tratta quindi di una delle pochissime soluzioni che unisce efficienza ed estetica per soddisfare gli amanti dell’illuminazione RGB, che però non sono disposti a rinunciare all’air cooling in favore delle soluzioni AIO per i quali i LED sono diventati una dotazione immancabile.

Arctic Freezer 34 eSports Duo

Chiude la nostra guida un punto di riferimento quando si parla di rapporto qualità/prezzo. Si tratta dell’Arctic Freezer 34 eSports Duo, una delle soluzioni più apprezzate del settore non solo per l’efficienza di tutto rispetto, ma anche per un’estetica decisamente accattivante, più “sportiva” rispetto ai tradizionali dissipatori monocromatici. Questo dissipatore possiede una singola torre dalla buona densità di lamelle e 4 heatpipe. Il blocco è completamente nero, mentre all’interno della confezione vengono fornite due ventole da 120mm di colore nero e rosso. Si tratta del classico abbinamento di colori che caratterizzata la maggior parte dei prodotti dedicati al gaming e che di conseguenza ben si sposa con un gran numero delle configurazioni a cui è indirizzato. Naturalmente le performance si distaccano dall’offerta dei prodotti di fascia alta visti fino ad ora, tuttavia considerato il prezzo, si tratta sicuramente di una delle soluzioni più interessanti del mercato. Rappresenta un’alternativa economica perfetta per chi desidera raffreddare adeguatamente la CPU, ma non ha necessità di spingere in alto le frequenze con l’overclock.

