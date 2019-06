Docety, il vantaggio delle lezioni 1 a 1

Docety, le lezioni 1 a 1 sono il punto di forza della piattaforma di e-learning, grazie al rapporto diretto tra coach e studente.

Docety è una piattaforma di e-learning, ovvero di apprendimento e approfondimento che può contare su decine di esperti in diversi settori, che vanno dal video editing alle lingue, per passare alla comunicazione digitale e al marketing. Docety permette l’incontro tra gli utenti e i coach in modo da poter approfondire in maniera adeguata praticamente qualsiasi argomento.

Punto focale di questa possibilità è la lezione 1 a 1: selezionando infatti il videocorso scelto, sarà possibile accedere alla pagina personale del coach e visionare un calendario con le disponibilità. Un riquadro bianco indicherà gli slot disponibili. Il corsista avrà la possibilità di scegliere uno di questi spazi per poter prenotare un incontro personale, via webcam, con il coach scelto, in modo da poter discutere e approfondire eventuali dubbi o chiarimenti derivati dal corso seguito.

Di fianco agli slot bianchi potrebbero esserci anche degli slot grigi: in questo caso chi segue il corso, potrà contattare in maniera diretta il coach, per concordare insieme un appuntamento. Un’interazione che dunque va al di là del semplice acquisto del corso online, ma che permette al coach di seguire in maniera diretta il corsista e poter così avere un rapporto più umano, anche se grazie al digitale.

La lezione 1 a 1 può essere acquistata in maniera del tutto similare a quanto avviene con i seminari e i videocorsi, ovvero tramite un sistema di crediti, che possono essere acquistati in blocco oppure appositamente per seguire un determinato corso o lezione.

Una piattaforma che volge all’interazione, al rapporto umano, alla crescita e all’approfondimento delle proprie competenze, non solo in ambito lavorativo, ma anche per lo studio. Tra i vari coach sono infatti presenti insegnati di Lettere, Filosofia, Matematica, Ingegneria, che possono aiutare uno studente in difficoltà con un dato esame o materia, fornendo un supporto diretto.

Un progetto tutto italiano, nato dagli sforzi di Nicola Palmieri e Mario Palladino (Quei Due sul Server) insieme a Michele Forlante, che può portare chiunque a costruire un percorso professionale di successo, sul web o nella vita reale.

Con la lezione 1 a 1, si va oltre alla semplice didattica frontale, trovando il supporto giusto per poter superare una difficoltà nel mondo del lavoro o dello studio e trovando magari quel trucchetto e quello spunto che solo l’interazione diretta può dare.