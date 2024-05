La Batmobile esiste davvero, è firmata Pininfarina e potete comprarla

Automobili Pininfarina, celebre per le sue hypercar elettriche, ha stretto una partnership con Wayne Enterprises, il marchio di lusso legato al franchise di Batman fondato dalla Warner Bros, per produrre quattro esclusive vetture ispirate al miliardario Bruce Wayne, meglio conosciuto come Batman.

Queste straordinarie auto, destinate a un'esclusivissima produzione limitata, incarnano il lusso e la potenza che da sempre caratterizzano il noto personaggio dei fumetti.

Il marchio Automobili Pininfarina, rinascita elettrica dell'originale Pininfarina S.p.A. fondata in Italia nel 1930, ha iniziato la sua avventura nel settore delle hypercar elettriche nel 2018.

Da allora, ha consegnato una serie di incredibili vetture, tra cui la Battista hyper GT da 1.877 cavalli, la quale ha ricevuto varie edizioni limitate, come la Battista Anniversario da 2,9 milioni di dollari e l'Edizione, omaggio al campione di Formula 1 Nino Farina.

Recentemente, Automobili Pininfarina ha presentato la Battista Reversario, una variante che può accelerare da 0 a 60 miglia all'ora in 1,79 secondi. Oltre alla Battista, Automobili Pininfarina ha lanciato la B95 Barchetta, un'hypercar scoperta considerata attualmente la più costosa EV al mondo.

Tutte le vetture del marchio sembrano essere uscite direttamente da Gotham City, la città immaginaria di Batman e questa nuova iniziativa di collaborazione con la Wayne Enterprises mira a portare al pubblico quattro modelli unici, ispirati al fascino e alla raffinatezza associati a Bruce Wayne.

I quattro modelli, due varianti della Battista hyper GT e due versioni della B95 Barchetta, sono stati progettati per riflettere il carattere di Bruce Wayne, combinando l'innovazione tecnologica a un design di alta classe.

Le hypercar Batman presentano lo stesso powertrain, batteria e specifiche di performance, garantendo un'accelerazione incredibile da 0 a 100 km/h in meno di due secondi grazie ai 1.900 cavalli generati dai quattro motori elettrici.

La collaborazione con Wayne Enterprises ha permesso di aggiungere dettagli unici, quali pinne e aperture a griglia in fibra di carbonio per migliorare l'aerodinamica, oltre, ovviamente, a numerosi elementi di design esclusivi ispirati al mondo di Batman.

Le versioni Dark Knight delle vetture presentano elementi scuri, come rivestimenti in alcantara nero e dettagli in oro nero, mentre le versioni Gotham riflettono un design più gentile e domestico, con rivestimenti in pelle color cuoio e dettagli in acciaio lucido.

Con prezzi consigliati al pubblico che spaziano dai 3.400.000€ ai 4.900.000€, Automobili Pininfarina offre agli appassionati la possibilità di possedere un pezzo unico ispirato a un'icona immortale della cultura pop . La produzione sarà limitata e solo su ordinazione.