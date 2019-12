È Natale su CDKoffers, doppio sconto su licenze Windows e Office 2019 a soli 35,87 euro

Su CDKoffers è arrivato il Natale! Sconti fino al 75% sulle chiavi di attivazione di Windows, Office e molti altri software. La promozione è valida fino al 31 dicembre su tutti i prodotti acquistabili da questa pagina speciale. Oltre al 75%, è disponibile anche un codice VIP25 (o TOM25) che permette di ottenere un ulteriore sconto del 25% sui prodotti presenti nella pagina.

Come se non bastasse, raggiungendo determinate cifre otterrete un ulteriore sconto direttamente a carrello. L’entità è variabile:

se raggiungete 29 euro, avrete 5 euro di sconto aggiuntivo

se raggiungere 69 euro, avrete 10 euro di sconto aggiuntivo

se raggiungete 98 euro, avrete 15 euro di sconto aggiuntivo

*lo sconto aggiuntivo si attiverà sul totale del carrello una volta applicato il codice VIP25 (o TOM25)

Acquistando tramite la pagina speciale di Natale, il prezzo dei software scende invece del 75% in modo automatico più uno sconto aggiunto del 25% usando il codice VIP25 o TOM25. Nella pagina speciale trovate diverse offerte interessanti: Windows Pro OEM a 10,39 euro anziché 48,99 euro, oppure Windows 10 Home OEM a 9,44 euro.

Se vi serve invece Office, c’è la versione Professional Plus 2016 a 26,08 euro anziché 240 euro, mentre il più recente Office 2019 Professional Plus è disponibile a 35,87 euro anziché 199 euro.

Nel caso voleste un pacchetto completo, ecco la licenza di Windows 10 Home e Office 2016 Professional Plus a 26,99 euro anziché 291,99 euro. Su CDKoffers trovate anche videogiochi e software di sicurezza in sconto, ma anche software per partizionare l’hard disk o l’SSD come AOMEI Partition Assistant Professional a 13,30 euro.

Elenco delle offerte TOP

Codice sconto 25%:VIP25 or TOM25

Procedura d’acquisto

Non sapete come fare? Dopo esservi registrati al sito – anche usando l’account Facebook – vi basta andare sulle pagine indicate e seguire la procedura indicata nelle seguenti immagini:

1) Pagina del prodotto

2) Inserimento coupon sconto nel carrello

3) Coupon sconto correttamente applicato