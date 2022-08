Nella giornata di oggi, vi abbiamo già parlato del noto leaker @kopite7kimi per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati del benchmark Time Spy Extreme di 3DMark eseguito sulle GeForce RTX 4080 e RTX 4070 di NVIDIA, le quali hanno mostrato sensibili miglioramenti a livello prestazionale rispetto ai modelli della generazione “Ampere” che andranno a sostituire. Trovate ulteriori dettagli nella nostra precedente notizia dedicata.

A quanto pare, il prolifico leaker non si è fermato qui, dato che ha diffuso anche qualche informazione inerente al modello RTX 4070 Ti, che dovrebbe avere performance paragonabili all’attuale RTX 3090 Ti. La scheda, con un power limit di 400W (100W in più se prendiamo come riferimento la RTX 4070), dovrebbe essere basata sul PCB PG141-SKU331 ed equipaggiata con la GPU AD104, la quale dovrebbe presentare 7.680 FP32 core, accompagnata da 12GB di memorie GDDR6X a 21Gb/s. Grazie al bus più ampio e chip più veloci, la RTX 4070 Ti avrà un’ampiezza di banda più alta del 40% (da 360 a 504 GB/s) rispetto alla RTX 4070.

As I have mentioned before, there is an AD104 SKU with a 400W limit.

PG141-SKU331

a full-fat AD104 with 7680FP32

21Gbps 12G GDDR6X

It can easily match RTX 3090 Ti.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) August 1, 2022