La Cina non sta con le mani in mano per tentare di inserirsi nel mercato delle GPU. Di recente era trapelata la data di lancio di Fenghua No.2, una scheda video in grado di rivaleggiare con la RTX 3060 di Nvidia. Nuove informazioni diffuse da Videocardz svelano invece i risultati della scheda video di fascia bassa Zhaoxin KX-6000, un modello uscito già nel 2019 soltanto in cina, dotato di 8 core con clock fino a 3GHz, supporto al 4K e compatibilità con i sistemi x86.

I test sono stati pubblicati da ITHome ed eseguiti su 3DMark 11. La scheda ha una potenza computazionale di 1.5 TFLOPs, migliorando le performance del 318% rispetto i precedenti modelli di GPU cinesi, anche se ovviamente ciò non è ancora minimamente sufficiente a competere con le schede video più moderne attualmente in circolazione, tant’è che la Zhaoxin KX-6000 è soltanto in grado di tenere testa a un’antiquata Nvidia GeForce GT 630, basata sull’architettura Kepler del 2012. Nel confronto entrambi i modelli sono molto vicini, anche se il risultato vede la GPU cinese superare leggermente con 1046 punti la GT 630, che invece ottiene 1016 punti.

Fonte: Wccftech

È un esito che dimostra il lavoro ancora da compiere, da parte di alcune aziende della Cina, per raggiungere i livelli delle proposte Nvidia/AMD e ormai anche Intel. Tra le altre società cinesi che tentano di competere in questo campo figurano anche Jing Jawei e Innosilicon, dei marchi che iniziano ad acquistare popolarità nel loro mercato interno, ma che devono ancora dimostrare la loro competitività nei test.

Parlando di schede video nuove, l’uscita delle nuove Arc Alchemist di Intel è, come sapete, ormai sempre più vicina, di conseguenza l’azienda ha in questi giorni pubblicato dei nuovi video dimostrativi che mettono in mostra le capacità delle sue GPU più potenti della linea con i titoli DX 12. Nel video più recente, Ryan Shrout ci fa vedere i risultati ottenuti dalla Arc A750 su Death Stranding a 1400p.