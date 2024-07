Ecco quanto consumeranno le RTX 50: la 5090 arriva a 500 watt

Seasonic, noto produttore di alimentatori, ha recentemente pubblicato (probabilmente per errore) informazioni preliminari sui TGP delle prossime schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell". I dati, pur non essendo ufficiali, sono quasi certamente quelli finali che vedremo sulle schede video.

Dalle informazioni emerge il TGP di tutta la lineup di schede video, dalla RTX 5090 alla RTX 5050, che ritornerebbe dopo l'assenza di una RTX 4050 nella lineup attuale. Stando ai valori emersi, sembra che tutte le RTX 50 abbiano un TGP più alto dei modelli precedenti, ad eccezione della RTX 5050 (confrontata con la RTX 4060), con la RTX 5090 che arriva a 500 watt. Qui sotto vi lasciamo un comodo elenco con tutti i TGP, confrontati con quelli dei modelli precedenti:

RTX 5090 : 500W (+50 watt / + 11% rispetto alla RTX 4090)

: 500W (+50 watt / + 11% rispetto alla RTX 4090) RTX 5080 : 350W (+30 watt / +9.3% rispetto alla RTX 4080)

: 350W (+30 watt / +9.3% rispetto alla RTX 4080) RTX 5070 : 220W (+20 watt / +10% rispetto alla RTX 4070)

: 220W (+20 watt / +10% rispetto alla RTX 4070) RTX 5060 : 170W (+10 watt / +6.2% rispetto alla RTX 4060 Ti)

: 170W (+10 watt / +6.2% rispetto alla RTX 4060 Ti) RTX 5050: 100W (-15 watt / -13% rispetto alla RTX 4060)

Nella parte bassa della nuova lineup, guardando al TGP, la RTX 5060 prenderebbe il posto della RTX 4060 Ti, mentre la RTX 5050 dell'attuale entry level RTX 4060. Ovviamente non sappiamo quale sia la strategia di NVIDIA, che non ha ancora rivelato alcuna informazione su queste schede.

Sempre secondo le informazioni di Seasonic, per l'alimentazione le schede useranno ancora il connettore 16 pin 12V-2x6, che nella versione più potente è certificato fino a 600 watt, quindi in grado di gestire anche la futura RTX 5090. Sembra che per la top di gamma sia consigliato un alimentatore da almeno 900 watt, più potente rispetto a quello da 850W consigliato per la RTX 4090.

Un aumento del TGP potrebbe portare anche all'adozione di nuove soluzioni di raffreddamento sui modello Founders Edition, specialmente nelle soluzioni di fascia alta. Anche su questo però non ci sono particolari informazioni, quindi dovremo attendere nuove indiscrezioni o la presentazione ufficiale per saperne di più: le schede debutteranno entro la fine dell'anno, quindi non manca poi molto al loro arrivo sul mercato.