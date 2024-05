Ecco tutti i portatili “Copilot Plus”, è la fine del dominio degli Apple Silicon?

Durante il primo giorno dell'evento BUILD 2024 di Microsoft, sono stati presentati i nuovi laptop, sottili e leggeri, dotati di processori Arm della famiglia Snapdragon X di Qualcomm. Questi dispositivi segnano un significativo passo avanti per Qualcomm, rendendoli finalmente competitivi con i chip di ultima generazione di Apple.

Prestazioni e Efficienza con Snapdragon X

I nuovi processori Snapdragon X offrono non solo prestazioni elevate e grande efficienza energetica, ma anche una durata della batteria estesa. Inoltre, sono dotati di una potente unità di elaborazione neurale Hexagon (NPU), capace di 45 TOPS (trillion operations per second) di calcolo.

Questa NPU è cruciale per le funzionalità AI di Windows 11, permettendo l'elaborazione locale di attività complesse come l'editing di immagini, la generazione di testo e altre operazioni AI-intensive senza la necessità di connessioni cloud.

Specifiche dei Chip Snapdragon X

I modelli principali della nuova famiglia di processori sono lo Snapdragon X Elite e lo Snapdragon X Plus. Entrambi i chip utilizzano la tecnologia di processo a 4nm di TSMC, garantendo un equilibrio tra prestazioni e efficienza energetica. Lo Snapdragon X Elite dispone di una CPU a 12 core con una frequenza massima di 3.8 GHz e una GPU Adreno con capacità di 4.6 TFLOPS.

Lo Snapdragon X Plus, invece, ha una CPU a 10 core fino a 3.4 GHz e una GPU Adreno che raggiunge i 3.8 TFLOPS. Entrambi i chip supportano fino a 64GB di memoria LPDDR5X e includono modem 5G Snapdragon X62 o X65, oltre a Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 grazie alla piattaforma FastConnect 7800.

I Nuovi Laptop dei Partner OEM

Diversi produttori hanno già lanciato i loro nuovi laptop equipaggiati con i processori Snapdragon X, tra cui Acer, Dell, HP, Samsung e Lenovo.

Acer Swift 14 AI: Disponibile con Snapdragon X Elite o X Plus, questo laptop offre fino a 32GB di memoria LPDDR5X e un SSD da 1TB. Il display IPS da 14.5 pollici ha una risoluzione di 2560x1600 con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il prezzo parte da $1.099.

Lenovo Yoga Slim 7x 14 Gen 9 e ThinkPad 14s Gen 6: Il Yoga Slim 7x promette "autonomia di più giorni" grazie alla sua batteria da 70 WHr e al processore Snapdragon X Elite. Il ThinkPad 14s Gen 6 offre configurazioni simili ma con opzioni di memoria più ampie fino a 64GB di LPDDR5X. I prezzi partono da $1.199 e $1.699 rispettivamente.

Dell XPS 13, Inspiron 14 Plus e Latitude 7455: Dell presenta una gamma di laptop con Snapdragon X Elite e X Plus, con prezzi a partire da $1.099. Il design del XPS 13 include una tastiera estesa e un touchpad aptico integrato nel deck, rivestito in Gorilla Glass 3.

HP OmniBook X e EliteBook Ultra: Entrambi i modelli condividono lo stesso design in alluminio, con il modello EliteBook Ultra dotato di un rivestimento PVD per resistere alle impronte digitali. Entrambi offrono fino a 32GB di memoria e display IPS da 14 pollici con risoluzione 2240x1400. Il prezzo per l'OmniBook X parte da $1.199, mentre l'EliteBook Ultra parte da $1.699.

Galaxy Book4 Edge di Samsung: un nuovo laptop "AI oriented" che arricchisce l'ecosistema Galaxy AI ed estende la gamma Galaxy Book. Dotato di funzioni avanzate di intelligenza artificiale, migliora la produttività e l'integrazione con gli altri dispositivi Galaxy. Il Book4 Edge rappresenta un passo avanti significativo nell'integrazione della tecnologia AI nei laptop Samsung, permettendo di sfruttare sia l'IA propietaria dell'azienda che tutte le funzioni di Copilot+. Come tutti gli altri modelli, monta al suo interno uno Snapdragon X e sarà disponibile a partire dal prossimo 18 giugno.

Questi nuovi laptop con Snapdragon X rappresentano una significativa evoluzione nel mercato dei computer portatili, combinando prestazioni elevate, efficienza energetica e capacità AI avanzate, tutto in dispositivi sottili e leggeri.