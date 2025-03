Estrarre audio da un video? Facile e gratis con PowerToys

Microsoft continua ad arricchire il suo toolkit per utenti avanzati con nuove funzionalità che semplificano la gestione dei file multimediali. L'ultimo aggiornamento di PowerToys, portato alla versione 0.89.9, introduce un'importante novità nell'utility Advanced Paste: la possibilità di transcodificare file audio e video durante l'operazione di copia e incolla. Questa funzionalità, particolarmente attesa dagli utenti, permette di convertire formati multimediali al volo e persino di estrarre tracce audio da file video, operazioni che fino ad ora richiedevano software dedicati o procedure complesse.

Una rivoluzione per la gestione multimediale

Il nuovo strumento di transcodifica integrato in Advanced Paste offre due principali funzioni, come evidenziato dal contributor Ani sul repository GitHub del progetto. La prima consente di convertire qualsiasi file audio o video in formato MP3, estraendo la traccia audio e salvandola come file separato. La seconda permette di transcodificare i video in formato MP4 utilizzando i codec H.264 per il video e AAC per l'audio, garantendo così una maggiore compatibilità con dispositivi e piattaforme.

Advanced Paste sta rapidamente diventando uno degli strumenti più versatili della suite PowerToys, andando ben oltre le semplici funzionalità di copia e incolla. Con l'integrazione del sistema Semantic Kernel, il programma è ora in grado di offrire opzioni di incollaggio intelligente basate sul contesto e sul contenuto della clipboard.

Applicazioni pratiche nel mondo reale

Per i professionisti queste nuove funzionalità rappresentano un notevole risparmio di tempo. Giornalisti, editor video e creatori di contenuti possono ora estrarre l'audio da un'intervista videoregistrata con pochi clic, senza dover ricorrere a software di editing specializzati. Allo stesso modo, la possibilità di convertire rapidamente video in formato MP4 risolve problemi di compatibilità con dispositivi che non supportano formati meno comuni.

Potere ai power user: questo è il vero spirito di PowerToys.

La funzionalità di transcodifica si rivela particolarmente utile in ambienti di lavoro dove si gestiscono file provenienti da diverse fonti e con formati eterogenei. In redazioni giornalistiche, studi di produzione o dipartimenti di marketing, la possibilità di standardizzare rapidamente i formati multimediali può accelerare significativamente i flussi di lavoro.

Un aggiornamento ricco di miglioramenti

Oltre all'introduzione della transcodifica multimediale, l'aggiornamento 0.89.0 di PowerToys include numerose altre novità e correzioni. Sono stati risolti problemi di crash durante il caricamento delle miniature dopo l'aggiornamento a .NET 9 e sono state migliorate le funzionalità di accessibilità in vari moduli, compreso FancyZones e Image Resizer.

Un'importante correzione riguarda PowerLauncher.exe, che in precedenza impediva ad altri installer MSI di creare collegamenti, un problema particolarmente fastidioso per gli amministratori di sistema. È stato inoltre risolto un bug che impediva il corretto aggiornamento delle voci nel menu contestuale di Windows 11, influenzando utility come New+, PowerRename e Image Resizer.

FancyZones e ZoomIt: miglioramenti mirati

FancyZones, lo strumento per la gestione avanzata del layout delle finestre, ha ricevuto miglioramenti significativi all'accessibilità, con testi più chiari per i monitor e descrizioni migliori per gli screen reader. ZoomIt, l'utility di zoom e annotazione dello schermo, ha beneficiato di correzioni tecniche che ne migliorano la stabilità.

Anche Mouse Without Borders, lo strumento che permette di controllare più computer con un singolo mouse e tastiera, è stato perfezionato con la risoluzione di un problema in modalità servizio che impediva il corretto funzionamento delle operazioni di copia-incolla e trascinamento dei file.